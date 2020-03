Dobrý projev bez špetky emocí. Babiš vyzdvihoval vlastnosti, které mu jsou cizí | info.cz

Napsali mu to dobře. Pravda, přednes byl už slabší, Babiš projev četl a dával si setsakra pozor, aby tak činil pokud možno bez zádrhelů, přesto se nelze ubránit pocitu, že ho přečetl bez špetky emoce. Premiér se neumí vcítit do druhých, neumí to ani zahrát, hlavní svízel podobných jeho projevů tedy je, že v nich není uvěřitelný. Všichni, kdo ho sledují delší dobu, každý, kdo aspoň tu a tam zavadí o svědectví lidí, kteří mu byli nějaký čas na blízku, ti všichni tuší, co je český premiér po lidské stránce zač.

Škarohlíd namítne, že je česká politika komplet nemocné prostředí, které prostě na svůj vrchol generuje psychopatické figury. A něco na tom bude. Pokud se v takovém prostředí chcete prosadit, v rukavičkách a s přehnanou přecitlivělostí k fair play hře toho zrovna nedosáhnete. Přesto je Andrej Babiš v mnoha ohledech přece jenom novým typem politika. A nejde jen o to, že je populista a oligarcha v jedné osobě, nejde mi teď ani o to, jak nebezpečný střet zájmů ztělesňuje, zrovna tak ponechme nyní stranou, že vlastně nerozumí demokratickému politickému provozu.

Andrej Babiš je mužem bez skrupulí. Je mimořádně, snad až chorobně cílevědomým a ambiciózním člověkem, který se vždy řídil heslem, že účel světí prostředky. Do svých špinavostí neváhá zatáhnout rodinu, je schopen nemluvit pravdu před poslanci, jeho klasickou metodou je zastrašování, používá vulgarity, nemá problém seřvat prakticky kohokoli. Lidsky je naprosto prázdný, emočně vyprahlý člověk. Zkuste si představit modelovou situaci: sedíte s ním na pivu a ptáte se ho, jaké má rád romány, kteří autoři formovali jeho vývoj v dospívání, na čem byl v divadle, jakou má rád hudbu.

Já to zkoušel a vždycky jsem došel k témuž. Je zhola naivní si představovat, že by se s ním dalo mluvit o čemkoli, co má nějaký přesah. Myslíte, že četl něco z Dostojevského, Havla, Kundery nebo Musila či Prousta? Umíte si představit, jak s ním rozmlouváte o hodnotách, jako jsou pravda, čest, férovost? Babiš není v žádném ohledu toho slova morálně, kulturně nebo hodnotově ukotvený. Jediné, čemu rozumí a co ho zajímá, jsou peníze, moc a vliv. Vše ostatní je mu ztrátou času v honbě za maximalizací právě řečeného, vše ostatní ho zdržuje a otravuje.

A zase, namítne škarohlíd, každý jsme z jiného těsta. I to lze akceptovat, problém zkrátka je, pokud vám takový člověk začne vykládat o svornosti, ohleduplnosti nebo solidaritě. Babiš i partnera považuje za svou konkurenci, kterou je třeba zničit, zbavit se jí, tudíž není uvěřitelný v poloze, jakou předvedl v pondělí večer. I kdybychom přistoupili na to, že to tentokrát – s ohledem na mezní situaci, které česká společnost čelí – myslí od srdce, prostě si nelze odmyslet, čím byl Babiš předtím, a čím nejspíš bude zase potom.

Václav Havel přesně takto pojímal identitu, jako soulad mezi tím, co jsme říkali a dělali včera, a tím, co říkáme a děláme dnes. Pokud máte druhému člověku věřit, musí tam být nějaká kontinuita, nějaká konzistence, uvěřitelný je pouze ten, kdo si trvá na svém a jehož postoje, vztahy a motivace k jednání nejsou určovány proměňujícími se okolnostmi a tedy náhodně, anebo dokonce účelově. No, a přesně to je důvod, proč Babišovi to všechno, co tak pěkně dneska přečetl, člověk nemůže uvěřit.