Dojnice: Za stání v kolonách a rozvoz vody si řidiči zaslouží pořádně připlatit | info.cz

Nový ministr Kremlík se rozhodl, že i on si zaslouží místo v galerii bizarních postav ANO. Jeho první počin ohledně dálniční sítě je nápad, že hlídky na motorkách budou v létě rozvážet uvízlým řidičům vodu. Dálniční tsunami svého hnutí dokonal poslanec Kolovratník návrhem na zdražení známky z 1500 na 2000 Kč, což dá rozum, že když na dálnici strávíte v kolonách víc času a Kremlík na motorce vám ještě přiveze vodu, logicky si zasloužíte připlatit víc.

Mezitím se ovšem ukázalo, že po našich dálnicích odmítají jezdit už i americké vojenské kolony, protože jejich vojáci na tak drsné podmínky nejsou cvičení a ztratili několik obrněných transportérů pádem do výtluku. Vláda ovšem asi v tajnosti přepravuje něco velkého, protože minulý týden uvalila EET na kosmickou dopravu a tak třeba dálnice už brzo nebudou potřeba a my budeme cestovat z Prahy do Brna po orbitě.

Musíte uznat, že tak profesionálně zvládnutý trolling motoristů nemá žádná z těch tradičních zkorumpovaných stran, ale abyste se nesmáli moc dlouho, ministerstvo dopravy připravuje zpřísnění bodového systému spolu se zavedením drakonických pokut podle zásady „když nepomáhá represe, sáhneme ještě k větší represi.“ A zdražení dálničních známek? Poslanec Kolovratník v duchu osvědčených volebních hesel ANO říká „Prostě to pochopte!“