Dostál: Kde je Miloš Zeman? Prezident dolních deseti milionů se už zase vypařil | info.cz

Celé Česko je už několik dnů vzhůru nohama a ještě dlouho bude. Čelíme největším omezením po roce 1989 a nikdo z nás netuší, kdy skončí a čeho se ještě možná budeme muset vzdát. Stát selhává při zajištění nejzákladnějších zdravotnických potřeb, které se nedostávají ani těm, kdo s koronavirem bojují v první linii. Některé obce a města jsou v izolaci, řada lidí, především těch v důchodovém věku, čelí samotě. Je jisté, že mnoho lidí přijde o práci a krachovat budou živnostníci, malé i velké firmy.

Když tento text píšu, redaktorka ČT24 právě ve vysílání upozorňuje, že se v některých lékárnách nedostávají ani ty nejzákladnější léky. Mnozí z nás mají nově povinnost jezdit hromadnou dopravou v rouškách, ty ale nejsou k dostání. Kvůli selhání státu se tisíce lidí chopily iniciativy a začaly šít a distribuovat roušky po vlastní ose. Není to s námi tudíž ještě tak zlé. Charakter každého z nás se vyjevuje v kritických situacích a zatímco společnost, anebo aspoň její velká část, supluje stát a projevuje solidaritu, prezident mlčí a není lidem oporou.

Jistě, prezident může mít náhlé zdravotní problémy. Pokud tomu tak ale není, nelze si jeho pasivitu a mlčení vysvětlit jinak než jako neodpustitelné a neomluvitelné elitářství. A především jako absolutní lhostejnost. Když potřeboval hlasy lidí ve volbách, jezdil po Česku pořád dokola a z pódia lákal davy. Když teď ti samí lidé oprávněně čekají, že jim to aspoň v symbolické rovině vrátí, mají smůlu. Když jsem před časem dělal rozhovor s jeho někdejším poradcem Zdeňkem Šarapatkou, řekl mi, že obyčejnými lidmi Zeman pohrdal už v časech, kdy byl premiér.

Pokud to někomu mohlo připadat přitažené za vlasy, dneska musíme dát Šarapatkovi za pravdu. Zeman na svých dolních deset milionů zkrátka a dobře kašle, a to v tu nejmíň vhodnou dobu. V politickém zákulisí lze tu a tam zaslechnout, že Zemana izoluje jeho okolí – jeho spolupracovníci. Ani to ho ale neomlouvá. Zodpovědnost za to, kým se obklopil, jde výhradně za ním.

Nikdo ho přece nenutil, aby si za mluvčího vybral člověka, jehož pracovní náplní se stalo exhibovat a urážet názorové oponenty na sociálních sítích, aniž by si uvědomil, v čem spočívá jeho role. Zrovna tak je vinou prezidenta, že má kolem sebe hochštaplery typu Martina Nejedlého, který po nedávném návratu z epicentra koronaviru v Číně bohorovně ignoroval doporučenou dvoutýdenní karanténu a nedokázal v centru Prahy zaparkovat, aniž by porušil předpisy.

A jen tak mimochodem, pokud si Pražský hrad kvůli šíření nákazy nakoupil pro své zaměstnance stovky ochranných masek za víc než milion korun, proč až dnes oznamuje, že se rozhodl aspoň o část z nich podělit s lidmi, kteří je potřebují víc než izolovaná hradní partička? Odpověď je jednoduchá: prakticky všichni tam jedou už jenom na sebe. A z lidí, z těch si už jen utahují. Nejlepší důkaz o tom podává sám Hrad, na jehož stránkách najdeme prezidentovo prohlášení z 8. března. Prezident se v něm především posměšně strefuje do lidí, kteří v panice nakoupili zásoby potravin v obchodech.