Dostál: Schillerová se řítí vstříc porážce. ČSSD s opozicí jí už dnes můžou pořádně zatopit | info.cz

Obstrukce, ke kterým opozice sáhla, je po dlouhé době první efektivní metodou, která kabinetu Andreje Babiše problematizuje vládnutí. A to přesto, že to nakonec může být právě Babiš, kdo to opozici omlátí o hlavu. Řečeno jeho slovy, namísto toho, aby politici „makali“, znemožňují koalici práci. Ostatně už minulý týden jsme tady psali, že obstrukce jsou zcela jistě legitimním, leč krajně problematickým nástrojem politického boje. Záleží vždy na míře. Jednací řád sněmovny totiž opozici umožňuje prakticky ochromit chod dolní komory, což by ovšem ve finále neznamenalo nic menšího, než prohloubení nedůvěry veřejnosti v demokratický politický provoz. A to nechce nikdo.

Jak jsme se sem dostali…?

Vládní hnutí ANO, respektive ministryně financí Alena Schillerová navýšení rodičovského příspěvku původně podmiňovala schválením tzv. daňového balíčku, kterým si chtěla pomoct ve státním rozpočtu na příští rok. Proti zvyšování daní je ale pravicová opozice, která kvůli tomu sáhla po zmíněných obstrukcích. A přišla s tím, že chce jinou mimořádnou schůzi poslanců – právě tu páteční, s jediným bodem jednání, kterým je rodičovský příspěvek.

Opozice tak mazaně využila neobratnosti ministryně financí. Ta do sněmovny přišla s návrhem rozpočtu na příští rok, který už na příjmové stránce počítá s příjmy z vyšších daní na tabák, tvrdý alkohol, hazard a ze zdanění rezerv pojišťoven. Rozpočet sněmovnou prošel v prvním čtení a jeho příjmy a výdaje jsou tedy schválené. Zmíněný daňový balíček ovšem poslanci ještě neodhlasovali a pravicová opozice ho striktně odmítá. Proto zvolila z její strany jedinou možnou strategii, skrze kterou může navýšení daní efektivně oddalovat.

Třetí čtení zákonů má totiž ve sněmovně pevně stanovený čas. Neexistuje tudíž nic jednoduššího, než předkládat desítky procedurálních návrhů, nekonečně dlouho mluvit, případně žádat o přestávky na jednání klubu. Což také minulý pátek a tuto středu poslanci ODS a TOP 09 dělali. Třeba předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura hovořil více než dvě a půl hodiny. Miroslav Kalousek z TOP 09 měl podle zákulisních informací připravený projev na ještě výrazně delší dobu. A když přišel předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek s tím, aby sněmovna jednala i po pevně stanoveném čase, poslanci mu dali košem.

…a co bude následovat?

Schillerová věřila, že poslance přesvědčí, mimo jiné také tím, že podmiňovala avizované a prakticky celou sněmovnou podporované navyšování rodičovského příspěvku právě schválením daňového balíčku. Sněmovně vzkazovala: Nejdříve musíme vyřešit příjmy (tedy daně), teprve pak zvýšíme rodičovský příspěvek (tedy výdaje). Jenže marně. ODS přišla s tím, že chce svolat jinou mimořádnou schůzi dolní komory, která by měla na programu pouze navyšování rodičovského příspěvku. Začne v pátek v 9:00, skončí o hodinu a půl později. Pak se poslanci vrátí k „původní“ přerušené mimořádné schůzi, která má na pořadu scénář Schillerové – nejdříve daně, teprve pak rodičovský příspěvek.

Výsledek? Pokud ČSSD dodrží, co nám potvrdil její předseda Jan Hamáček, tedy že program ranní schůze podpoří – ostatně něco takového připouštějí také komunisté, kteří se ale o postupu budou ještě v pátek ráno radit –, Schillerová prohraje. Jistě, poslanci na to mají pouze hodinu a půl, pokud ale projde program schůze a stihnou také hlasovat, je dost dobře možné, že dnes sněmovna schválí navýšení rodičovského příspěvku, aniž by na něj měla ministryně financí zajištěny příjmy. Opozice jí v tom zcela jistě vykoupe. A aniž bychom chtěli být škodolibí, skoro se chce říct, že právem. Otázka ovšem je, co na to premiér.

Vcelku snadno si lze představit, kterak to i on dá v zákulisí „vyžrat“ své ministryni financí, zrovna tak je skoro jisté, že si ve svých médiích zajistí prostor k tomu, aby sejmul opozici, kterou obviní přinejmenším z politikaření, své si skoro jistě vyslechnou také koaliční sociální demokraté, které obviní z podrazu. Hlavní vina jde ale tentokrát za ním a především za jeho ministryni financí. To oni dva se tentokrát ukázali jako politicky nekompetentní. Ostatně ani jeden z nich nemohl čekat, že právě ČSSD, potažmo KSČM, budou tou silou, která znemožní navýšení rodičovského příspěvku.