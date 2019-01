Dostál: Zdanění restitucí? Vláda splácí komunistům. Zvykejte si

Sněmovna hlasy koalice, KSČM a SPD schválila komunistický návrh na zdanění církevních restitucí. Středeční debata v dolní komoře fakticky nic nového nepřinesla. Pře se v zásadě vedla o to, zda je to politická, nebo právní dohoda. Opozice mluvila o tom, jak vláda pošlapává právní stát a už zase okrádá církve. Koalice oponovala, že už samotné církevní restituce jsou politické rozhodnutí, které nemělo podporu veřejnosti. Bude z toho téma pro Ústavní soud. Na celou věc lze ale nahlížet ještě jinak: Babišova vláda je závislá na komunistech a těm teď splácí dluh za toleranci. Očividnější to být nemůže.

Jinak řečeno: komunisté mají poprvé od listopadu 1989 reálný vliv na chod exekutivy a zdanění církevních restitucí je jeden z projevů tohoto stavu. Každý si o tom můžeme myslet své, těžko to lze ale zpochybnit. A zrovna tak je jasné, že se to musí promítnout do reality. Zdanění církevních restitucí je jeden z takových – a rovnou velmi hlasitých – projevů.

Jen pro připomenutí: Komunisté měli pro toleranci vlády hned sedm podmínek. Většina z nich je už schválena, na zbylých se pracuje.

Kromě zdanění peněžních náhrad církevních restitucí KSČM požaduje zvyšování minimální mzdy, valorizaci důchodů, ochranu přírodních zdrojů, zvýšení podílu veřejného sektoru ve vodohospodářství, stop růstu cen bydlení, podporu výstavby obecních bytů nebo dostupnou zdravotní péči. A buďte si jisti, že pokud by se Babiš rozhodl byť z jediné této programové podmínky ustoupit, jeho vláda by mohla vcelku rychle skončit.

Ale zpět ke zdanění církevních restitucí. Politicky vzato je terén přehledný: pro jsou dlouhodobě nejen komunisté, ale také prezident Miloš Zeman a sociální demokraté. Ostatně ČSSD chtěla církve zdanit už v čase vlády Bohuslava Sobotky. Leč neměla na to sílu, proti tehdy nebyli (logicky) jen lidovci, ale kuriózně také Andrej Babiš. Ten teď otočil, jinak by totiž neměl vládu. Pohodlná většina jištěná rovnou i hlasy Okamurovy SPD se dnes ve sněmovně zase ukázala naplno.

Pokud jde o argumentaci obou táborů, postačí stručná rekapitulace: Podle levice neexistuje příliš způsobů, jak církevní restituce revidovat, jasně to řekl na plénu předseda sněmovní frakce sociálních demokratů Jan Chvojka: ty smlouvy jsou v podstatě nevypověditelné. Jednou z možností je tudíž právě zdanění, což je podle Chvojky nejen legitimní, ale také v souladu s Ústavou a českým právním řádem. Jinak by prý sociální demokraté podobný návrh ani nepodpořili.

Opozice tvrdí opak. Podle ní jde právě o pošlapání právního státu. Jan Farský ze Starostů to řekl také jasně: podle něj se koalice může třeba stavět na hlavu, horko těžko ale zamaskuje, že za tím není nic jiného, než tlak komunistů. Farský dodává, že takto to ale nesmí fungovat a mluví o krádeži. „To není spravedlnost. To je pouhé plivání po principech právního státu. (...) V demokratickém právním státě to nefunguje tak, že ten, kdo je momentálně u moci, může rozhodovat o tom, co je to spravedlnost. Pokud si to vláda myslí, je to pro naši zemi nebezpečné a jejich představitelé by se toho pocitu měli zbavit,“ uvádí Farský.

I proto bude muset o celé věci definitivně rozhodnout Ústavní soud. Jeho verdikt předjímat nemíníme, zopakovat ale musíme: komunisté mají poprvé od listopadu 1989 vliv na exekutivu. Nezbývá tedy, než si na podobné peripetie začít zvykat. Anebo opozice musí vynalézt způsob, jak Babiše a všechny, se kterými dává dohromady většinu ve sněmovně, porazit ve volbách. Jiné cesty není.