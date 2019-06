Dostál: Zeman není zvyklý ustupovat. Šmardu nechce, ČSSD prohraje | info.cz

Jan Hamáček se dostal vlastní vinou do zapeklité situace. S Milošem Zemanem byl údajně dohodnutý, že se výměna Antonína Staňka za Michala Šmardu na ministerstvu kultury odehraje na přelomu května a června. Hamáček ale dohodu porušil, neboť se blížily evropské volby a pozice Staňka se před nimi zdála být neudržitelnou. Známým výsledkem byla ministrova oznámená rezignace, kterou on sám označoval za vynucenou. Tak alespoň dosavadní vývoj vnímá Miloš Zeman podle zdroje INFO.CZ, který se pohybuje přímo v centru dění.

Zjevné je, že Zeman se od tohoto momentu rozhodl jednat bez ohledu na sociální demokraty. Staňka v úřadu nechal a proto také včera Šmardovi řekl, že ho ministrem kultury nejmenuje. A nic na tom nemění, že to sociální demokraté nechtějí veřejně přiznat. Pokud dnes Hamáček mluvil o tom, že Zeman jmenování Šmardy kategoricky neodmítl, je to jen hra se slovy.

Podstatnější je ale v daný moment otázka, co předseda sociálních demokratů sleduje úsilím o schůzku se Zemanem. Musí mu přece být jasné, že prezident není zvyklý v podobných situacích ustupovat. Podle všeho dokonce spřádá plány na – aspoň zčásti – svou úřednickou vládu. Ostatně když ho Hamáček ve středu požádal o schůzku, Zeman prý opáčil, že mu začíná dovolená a že se mohou sejít po 8. červenci. A protože předseda sociálních demokratů předtím veřejně deklaroval, že chce celou anabázi vyřešit do konce června, tedy do neděle, nezbývá mu, než se za prezidentem vypravit aniž by měl jistotu, že bude přijat. Údajně ještě dneska.

Jaká že je přesně pozice Hradu k výměně ministra kultury? Aneb po čase něco z pošty:



Dobrý den,



nebudeme poskytovat žádný komentář.



S přátelským pozdravem,



Jiří Ovčáček ředitel Tiskového odboru a tiskový mluvčí prezidenta republiky — Vratislav Dostál (@VrataDostal) June 26, 2019

Člověk nemusí disponovat nějak velkou představivostí, přesto úplně vidí tu šlamastyku, kterak Hamáček na Vysočině nahání v ministerském autě s majáčkem prezidenta, který před nimi prchá a vyloženě si z něj už zase utahuje s argumentem, že nic neměli domluvené a že má i tak plný itinerář.

Navzdory jisté komičnosti je ale situace dost vážná. A to především pro sociální demokraty, kteří se již po několikáté v řadě vmanévrovali do pasti, ze které budou jen těžko hledat čestné východisko. Ledaže by z vlády skutečně odešli. Protože pokud Zeman z nějakého záhadného důvodu neustoupí, bude jim zbývat jediná varianta: tlačit na premiéra, aby šel s prezidentem do kompetenčního sporu u Ústavního soudu.

„Je to jedna z možností řešení, ale není to tak, že stojí v nějaké rovině ultimáta, že bychom požádali premiéra, aby tu žalobu podal. Pan prezident vyjádřil ochotu jednat, takže my jsme připraveni jednat, do té doby nemá cenu něco dalšího řešit.“ Jan Hamáček (Zdroj: ČTK)

Jednou věcí sice je, že by ho skoro jistě vyhrál, úplně jinou ale to, zda chce Babiš něco takového podstupovat a pokud ano, v jakém časovém horizontu by Ústavní soud rozhodl.

K tomu všemu navíc není jasné, jak chtějí sociální demokraté kompetenční spor s prezidentem prodat mediálně. A nic na tom nemění fakt, že Ústava to popisuje jasně: „Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.“

Je skoro jisté, že se Babiš do sporu s prezidentem nenechá vmanévrovat a sociální demokraté budou opět za ty, kdo toho sice hodně namluví, ale neudělají téměř nic. Jinak řečeno: přestože je to prezident, kdo postupuje svévolně a v rozporu s Ústavou, jako poražená z celé peripetie vyjde ČSSD. A to i v případě, že tentokrát neustoupí a z vlády odejde.

Protože i s tímto scénářem Zeman nepochybně pracuje. Představit si také lze, že situace v jeho očích dospěla tak daleko, že variantu vlády bez ČSSD preferuje a jde mu právě o to, aby to Hamáček a spol. už konečně vzdali. Ve chvíli, kdy se tak stane, otevře se Zemanovi s Babišem cesta k rekonstruované „vládě odborníků“ s podporou komunistů a Okamurovy SPD. Zemanovi s Babišem by se tak podařil majstrštyk: poprvé od roku 1989 by do opozice poslali všechny tradiční strany, které se tak či onak hlásí k étosu listopadu 1989. A vůbec poprvé by se moci chopili výhradně reprezentanti tzv. druhého Česka, kteří svou legitimitu čerpají ze selhání polistopadových elit.