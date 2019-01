Fiala uviděl kluky v sukni... a ukázal běs Okamury. Komentář Petra Holce

Ano, fakt perverzní! Na fotce stojí dvě studentky a dva studenti a podle všeho se celkem dobře baví, což Fialu asi zničilo ze všeho nejvíc. Šlo o akci s názvem „Jinej neznamená špatnej: I muži mají právo nosit sukni“ a šlo o doplněk výuky sociologie, v níž se probírá genderová problematika a rovnost pohlaví. Fiala má nejspíš specifické domácí záliby, protože na fotce hned viděl kojící a rodící muže. Což se ovšem v Blansku nedělo. Akce gymnázia prostě jen měla nechat dospívající ženy a muže, aby si s humorem na chvíli vyzkoušeli, jaké to je „nosit“ v běžném životě opačné pohlaví.

„Ukaž, že máš smysl pro humor a předsudky jsou ti cizí“, popsala akci škola. Fiala to samozřejmě nepochopil, protože právě humor je největším nepřítelem strachu SPD. Podle něj ve škole znásilnili děti, a proto slíbil obranu „normálních a racionálních standardů“. Podle reakce jeho příznivců ji budeme fakt potřebovat, jen ne od něj. „Bože, kde to má rodiče, do držky tomu dávat, až se poserou,“ napsala například jedna z Fialových fanynek. Jak ženské! Další by pro změnu organizátory akce zavřela „na nejpřísněji střežené oddělení psychiatrie“.

Ne že by tam samozřejmě autoři a autorky - abych zůstal pohlavně vyvážený - některých „genderových“ nápadů nepatřili. Jenže akce gymnázia nedělala z mužů ženy a naopak. „Fungující tradiční rodina má ve společnosti rozhodně nejvýznamnější postavení, určitě nebylo záměrem akce tento fakt popřít. Ale muž, který umí vařit, občas strčí nádobí do myčky a postará se o děti, je stejně úžasný jako žena, jež dokáže přitlouct hřebík, vyměnit žárovku nebo vést firmu,“ vysvětluje smysl akce škola.

I tak si Fiala zaslouží dík. Znovu totiž převedl smysl pro společenskou zodpovědnost, byť samozřejmě nechtěně. Svou další facebookovou „fake news“ totiž sám nejlíp ukázal, co jsou SPD i její fanoušci ve skutečnosti zač a proč před touhle bandou skutečně potřebujeme „obranu normálních a racionálních standardů“, můžu-li myšlenkového velikána SPD aspoň jednou myšlenkově vykrást. A vlastně nejen jí. Fiala se do toho poslední dobou vůbec hodně „zabrušuje“, a proto k jedné své „hate“ kampani přidal i jednu láskyplnou.

A sice ohledně Rumunska. Ano, zdá se to neuvěřitelné, ale i zkorumpované a chudé Rumunsko má první letošní půlrok předsedat EU, tedy formálně „řídit“ Německo, Nizozemsko či Francii. Téhle pohádkové ironie si všiml i šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker, Rumunsko totiž není schopné řídit ani samo sebe. Bývalý lucemburský premiér trpí slabostí nejen pro šampaňské a snad to bylo po třetí dopolední sklence, kdy zpochybnil schopnosti Rumunska řídit EU. Po dlouhé době tak promluvil upřímně a zpříma, což se vám v politicky korektním Bruselu moc nepřihodí.

A stejně jako ředitel gymnázia v Blansku tím nejvíc naštval Fialu, i když právě SPD bojuje proti politické korektnosti. Podle něj není Rumunsko žádný zkorumpovaný Balkán, kde pořád nechápou pojem právní stát, ale naopak země vyznávající na rozdíl od „pokrokové“ EU správné evropské hodnoty. Proč? Z Rumunska sice po vstupu do EU utekly před Rumunskem téměř 4 miliony nejvzdělanějších lidí do západních zemí EU, vloni v říjnu si tam ale aspoň udělali referendum o tom, jestli rodinu ústavně definovat jako svazek mezi mužem a ženou. Aspoň něco.

Fialu tím nadmíru potěšili, i když referendum nakonec skončilo jako neplatné, když hlasovala jen pětina lidí. Jistě, co taky čekat, když se jich zbylé čtyři pětiny radši staraly o to, aby měly co jíst? Ale poděkujme znovu Fialovi. Není vůbec snadné pochopoit, kde se SPD inspiruje. Chvíli to při pohledu na její kádry vypadá na politickou satiru, pak se to ale vždycky zvrhne ve sci-fi a díky Okamurovi končí jako horor. Teď už aspoň víme, že vzorem SPD je Rumunsko. Už chybí jen Bulharsko a bude to dobré.