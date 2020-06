Holec: Babiš může klidně spát. Chvilkaři si to nakonec rozdají s opozicí | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Končí karanténa a tak i chvilkaři znovu vyšli do ulic. Na zhruba sto padesáti místech po celém Česku v úterý jejich jménem demonstrovaly stovky lidí. „Zvítězili jsme,“ řekl na začátku shromáždění na pražském Staroměstkém náměstí šéf Milionu chvilek Mikuláš Minář v narážce na to, že ministr zdravotnictví ANO Adam Vojtěch povolil jen krátce před demonstracemi politická shromáždění nad pět set lidí.

Ano, přinejmenším v tomhle ohledu chvilkaři skutečně zvítězili. Byť kvůli koronavirovému „pětisethlavému“ limitu předtím zrušili plánovaný pochod k sídlu vlády. Vojtěch totiž svým rozhodnutím na poslední chvíli nejmíň pomohl svému šéfovi Andreji Babišovi. Premiéra a lídra ANO chvilkaři obviňují z ohrožování demokracie a právě právo demonstrovat patří k těm základním. Babiš proto řekl, že vládě sám navrhl, aby chvilkaři dostali z limitu výjimku, protože s jejich demonstracemi nemá problém.

Což je ostatně pravda. A taky největší ironie celého chvilkařského „cirkusu“. Minář a spol. proti Babišovi demonstrují už od posledních sněmovních voleb, hnutí ANO ale politicky neohrozila ani dvakrát plná Letná. Spíše naopak: i navzdory demonstracím je ANO rekordně silné. Chvilkaři měli svůj nejsilnější moment, když před rokem zaplnili Letnou poprvé a jejich „mejdanem“ žila všechna média. Své mobilizační síly se tehdy nejspíš nejvíc lekli oni sami, v Česku totiž není větší pláně.

Babiš sice neuhnul ani o píď, čtvrtmilionový dav ale mohl nalomit zdecimovanou ČSSD, kterou před rokem ještě lomcovaly spory o její vládní angažmá. Po koronaviru je ale situace úplně jiná. ANO diktuje jako nikdy předtím a ČSSD si řekla, že právě vláda je to jediné, co jí ještě zbývá, když jinak schytává jeden volební výprask za druhým. A změnili se i chvilkaři. Jejich jediným padouchem byl původně Babiš a jeho trestní stíhání, na posledních demonstracích už ale táhli proti celé vládě.

A navíc s kompletní opoziční rétorikou, kdy kritizují vše od vládních opatření na podporu ekonomiky přes krizové nákupy zdravotnického materiálu až po dostavbu Dukovan. Chvilkařům nebezpečně nabublala agenda a de facto se proměnili v opozici, i když oficiálně stále zůstávají pouze její pouliční „divizí“. Proto taky budou spíš než s Babišem, který má voliče jinde a chvilkařská ultimáta proto klidně ignoruje, nakonec účtovat s opozicí. Žádný mejdan totiž není zadarmo.

Opozici dal Minář vloni na podzim ultimátum „do roka a do dne“, které stejně jako Babiš nesplnila: stále se vítězně nespojila, nepřišla s vítězným programem ani nenašla vítězného lídra. Místo něj má pořád čtyři nevítězné lídry ODS, TOP 09, STAN a lidovců, kteří za sebou nyní společně netáhnou ani sílu ANO. A Mináře se teď na smysl permanentních demonstrací začínají ptát i média, která se jím předtím jako obvykle nechala méně kriticky fascinovat, protože sliboval drama.

„Je pravda, že i nám, i těm, kteří na demonstrace chodí, dochází trpělivost a část lidí má pocit, že to nemá smysl,“ připustil Minář v rozhovoru na Novinkách. Šéf chvilkařů stále odmítá vstoupit do politiky a zatím taky neřekl, jak zúčtuje s opozicí po uplynutí jeho ultimáta do roka a do dne. To „projde“ letos na podzim po krajských volbách a chvilkaři si s opozicí budou muset dopřát moment pravdy, který pořád odkládají.

Minář sice nechal vyšumět svá rezignační ultimáta, která z pódia několikrát rozdal Babišovi, jenž stále zůstává premiérem, v případě opozice mu to ale neprojde. Jestli totiž chvilkařské demonstrace nic nezmění ani na opoziční frontě, stane se z Milionu chvilek parta profíků, co jen dokola demonstrují za peníze jiných lidí, protože prostě můžou. I oni si ale časem budou muset najít jinou práci. Nic totiž nikdy netrvá věčně.