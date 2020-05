Holec: Koněv začíná mlít své katy. Bizár na šestce trumfuje i ruské projímadlo | info.cz

Něco takového by stěží vymyslel i „dělník bulváru“ Pavel Novotný, jenž zase umí nechat z ulice zmizet vraky aut. Krátce: na kdysi lampasácké Praze 6, kde dodnes zůstala i největší koncentrace ruských agentů, prostě nemají rádi Rusy. TOP 09 má navíc Rusko jako programového politického nepřítele a časem to logicky doběhlo i Koněva, takže díky zdejší vládní koalici zmizel. Že jeho sochu Kolář nechal odvézt zrovna v době nouzového stavu, jako to kdysi s nepohodlnými věcmi dělali i komunisti, vám o jeho boji za demokracii řekne asi nejvíc.

A to, že i politicky spřízněný senátor Marek Hilšer v záchvatu upřímnosti prozradil, že samozřejmě šlo o politiku a nikoli historii, jak Kolář pořád opakoval, už k podobně zpackaným akcím patří úplně stejně. Řekněme, že na šestce nejspíš studují rafinované metody inspektora Clouseaua. Koněv je tedy pryč a Kolář má i kvůli němu policejní ochranku, protože v Praze prý podle Respektu řádí jistý ricinový zabiják. Na scénu se proto vrací Piráti, kteří nechtějí promarnit ani ricinovou krizi.

Ti sice s Kolářem nejdřív bojovali proti Koněvovi a podepsali i plán, aby po svém odstranění odpočíval „nejlépe v některých paměťových institucích“, teď ale sami ztratili paměť. Zřejmě žárlí na Kolářovu ricinovou slávu a navíc se s TOP 09 přetahují o stejné voliče, což vždy slibuje masakr. Proto najednou otočili svou bárku, Koláře obvinili z rozpoutání války s Ruskem a řekli, že jestli Koněva nepředá Rusům, vyvolají na radnici hlasování o jeho „zmizení“. Což jim ovšem ve čtvrtek nevyšlo, protože na to neměli dost hlasů.

Ano, je to fakt bizár, který trumfuje i ricin. Ten prezident Miloš Zeman označil za „projímadlo“ a něco na ten způsob se nyní děje i na šestce. Zapomeňte ale na Koněva, Praha 6 totiž v malém zrcadlí celostátní problém současné opozice. Společně tady vládnou TOP 09, KDU-ČSL, ODS a STAN, tedy „antibabišovská“ fronta, jež se do jednotné opozice pořád neumí spojit ve velké politice. A někde mezi nimi a opozičním ANO stojí Piráti, kteří to nejradši hrají na obě strany, protože tuhle hru nikdo neovládá tak jako právě oni.

Praha 6 (ostatně stejně jako „velká“ Praha na magistrátu) proto ukazuje, proč současná roztříštěná opozice nikdy nemůže porazit Babiše. I kdyby se totiž náhodou nějak spojilo kvarteto ODS, KDU-ČSL, ODS a STAN, které dá v současnosti stěží dohromady volební zisk ANO, vždycky narazí na politické pirátství Pirátů. Ti se nyní přetahují o virtuální druhé místo s ODS a opozici vlastně drží v opozici, když jí kradou voliče. Jestli ale na šestce nakonec kvůli Koněvovi fakt popraví Koláře, bude to majstrštyk pirátství.