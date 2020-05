Holec: Koronavirová sláva Hřibovi nevydrží věčně. Pražané se opět budou ptát, proč pořád stojí v zácpě | info.cz

GLOSA PETRA HOLCE | Lepší „dárek“ než rozruch, který způsobila nepotvrzená informace týdeníku Respekt o „ricinovém vrahovi v Praze“, si primátor metropole Zdeněk Hřib nemohl přát. Poslední dobou totiž pověsil vládu nad městem tak trochu na hřebík a pasoval se do role stínového trucministra zahraničí. Jenže až z Prahy zmizí „ruští zabijáci“ i koronavir, Pražané se znovu budou ptát třeba na to, proč pořád stojí v dopravní zácpě.

Ještě předtím se můžou zeptat, kde jsou tři miliony roušek z Turecka a Indie, které jim Hřib slíbil v půlce března, když ještě byly hlavním politickým tématem. Pirátský primátor se tehdy prostě nechtěl ušpinit vládními rouškami z Číny, které vyhlásil soukromou rétorickou válku. I on si sice nakonec čínské roušky rád vzal, aspoň při tom ale neopomněl dodat, že nebyly zadarmo. Od té doby ovšem uplynul měsíc a půl a Hřibovy tři miliony indických a tureckých roušek pořád nikde.

Místo nich do Prahy přišlo 800 tisíc roušek z Tchaj-wanu, který za „svůj“ považuje Hřib i Čína. I primátor tak má své roušky, byť je jich o něco méně, než původně sliboval. A taky dorazily trochu později, pravda. Hřib se s nimi mistrně trefil do doby, kdy se mnozí spíše než po rouškách pídí po tom, kdy je sundáme.

To je ostatně pro „management“ pirátského primátora příznačné: jeho slova vždy dokonale trumfují činy. Nedávno si například pochvaloval, jak koronavir uvolnil investiční byty v centru, kde Piráti kdysi chtěli šmírovat elektroměry. Jen při tom nějak zapomněl, že „uvolnil“ i všechny hotely a další služby, které taky žijí z turistů a zaměstnávají spoustu lidí.

Hřib využil pandemii k zesílení svého často nesmyslného boje s vládou, na kterém Praha zatím jen tratí. Hlavní město se teď pomalu začíná vracet k normálnímu životu, a nejen řidiči si proto rychle všimli, že sotva zase do auta usedlo víc lidí než v posledních týdnech, začaly se v Praze znovu tvořit dopravní zácpy.

Spíše než po rouškách se proto logicky znovu začnou pídit třeba po tom, proč i kvůli Hřibovi stojí stavba pražského dopravního okruhu. A nejen to. Praha má v Česku nejvyšší podíl služeb na své ekonomice a právě služby odskákaly koronavirová opatření nejhůř. Do Prahy taky míří nejvíc turistů. Málokdo teď bude potřebovat spolupráci s „nenáviděnou“ vládou jako právě pražský primátor. Otevírat státní hranice a pouštět do země turisty totiž nebude Hřib, ale právě ona.

Jestli do Prahy přece jen někdy dorazí ty jeho roušky z Indie a Turecka, měl by si je pražský primátor pečlivě schovat, ať má na co vzpomínat. Kdo by ještě nedávno řekl, že nějaké roušky budou z politiků dělat hrdiny?