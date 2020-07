Holec: Na koho se nalepíme teď? STAN zkouší dělat nevěstu ODS a Pirátům | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Už je to téměř šest let. Po místních volbách 2014 se exšéf STAN Petr Gazdík se trochu nechal unést úspěchem svého starostovského hnutí a začal se všem ostatním stranám prodávat coby „žádaná nevěsta“. Záhy však přišlo vystřízlivění, když žádaná něvesta zůstala na ocet. Teď se historie vrací jak bumerang, jen jinak: po TOP 09, lidovcích, zelených či podnikateli Dědkovi STAN prahne po voličském věnu ODS a Pirátů.

Šéf STAN Vít Rakušan přiznal, že s oběma stranami intenzivně jedná o volební spolupráci. Je to logické ze tří důvodů. Zaprvé je STAN pro Piráty jedinou partou, kterou případně přiberou na svou loď, ostatní tradiční opoziční strany totiž považují za opozici. Zadruhé taky po Pirátech zbývá už jen ODS, kdo nabízí slušné voličské věno; lidovci i TOP 09 se stejně jako STAN potácejí na hranici volitelnosti a „smrdí“ porážkou. A Starostové přinejmenším umějí dobře počítat.

A za třetí jsou právě Piráti a ODS jedinými opozičními stranami, na které to ještě nezkusili. Kdysi se do sněmovny vyvezli na zádech TOP 09, to když ještě byla volební kometou. Když se ale její „dramatický oblouk“ nebezpečně ohnul dolů, pustili ji k vodě a před sněmovními volbami 2017 to zkusili na lidovce. Jenže ti se STAN lekli, takže si starostovské hnutí poté chtěl namluvit miliardář Dědek. Ani z toho ale nic nebylo. Do posledních eurovoleb STAN proto oznámil spojení se zelenými. Slušný veletoč, řekl by politický nebožtík Jiří Paroubek.

Ano, tohle všechno STAN stihl za deset let, kdy sedí ve sněmovně. Ze žádané nevěsty je proto nyní spíš „prodejná holka“, co se ovšem nemůže udat. STAN zkoušel maximalizovat svůj potenciál tak dlouho, až ho nakonec minimalizoval, do posledních sněmovních voleb šel sám a sotva prošel do sněmovny. Právě Starostové tak nejlíp ukazují bídu současné opozice: lidovci, STAN a TOP 09 okupují pětiprocentní předpeklí, zatímco ODS a Pirátům průzkumy volebních preferencí přisuzují zhruba poloviční zisk ANO.

Opozičním stranám proto nezbývá nic moc jiného než si vzájemně oceňovat voličské věno. STAN proto klidně létá zprava doleva a zase zpátky, což nikdy neslibuje nejpevnější manželství. ODS se totiž snaží profilovat jako konzervativní pravice, zatímco Piráti se ukazují jako mladá městská levice, kterou tmelí „moře“ internetu. A která taky není schopná vládnout, jak permanentně předvádí v Praze. Místo politické spřízněnosti proto opoziční strany nejvíc pojí pud sebezáchovy.

A samozřejmě i snaha porazit finálně Andreje Babiše, ta je teď asi ze všeho nejsilnější. A taky za každou cenu, jak ukazují nové námluvy STAN. Pravda je, že svým „anarchističtějším“ založením i ideologickou bezstarostností mají Starostové blíž k Pirátům než k ODS, jak ostatně zjistíte na jejich sjezdech i pražském magistrátu. Tady se stále více emancipují od vlastních Spojených sil pro Prahu i své volební lídryně Hany Marvanové a blíží se Pirátům a Praze Sobě. Říkejme tomu třeba STANismus.

„Po dvanácti letech existence máme už kojenecké a batolecí období za sebou. Jsme zastoupeni na všech úrovních od komunálu, krajů, Poslanecké sněmovny a Senátu až po europarlament. Nejsme výkřik do tmy, ale čitelný partner,“ řekl Gazdík před čtyřmi roky deníku E15. Ano, Starostové skutečně jsou zastoupeni na všech úrovních, z nich je ale právě ta sněmovní nejslabší. Jejich současné námluvy s Piráty i ODS nicméně ukazují, že jejich další kojenecké a batolecí období právě začíná.

„Cíl je jednoznačný a nijak se jím netajíme: porazit firmu v čele státu, hnutí ANO,“ komentoval Rakušan námluvy STAN s Piráty i ODS na serveru Aktuálně.cz. V tom je motivace i nebezpečí. Opoziční strany vědí, že Babiše ohrozí jen společně, a proto začaly ANO vykrádat. Zadaly si různé průzkumy, které mají ukázat způsoby maximalizace volebního zisku i volební témata. To může a taky nemusí vést ke společnému volebnímu úspěchu, voliči totiž rádi překvapují. Úplně jiná disciplína je pak ale taky společně vládnout, jak víme z nedávné historie. V koalicích totiž rádi překvapují nejen Piráti.