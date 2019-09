Holec: Piráti táhnou na vládu, chystají poučení z krizového vývoje | info.cz

„Voliči se budou logicky ptát, koho budou Piráti nominovat v případě úspěchu na pozice ministrů. Je proto třeba připravovat lidi, kteří budou přicházet v úvahu pro nominaci do funkce členů vlády, ať už z řad gesčních poslanců, dobrých zastupitelů, garantů, nebo odborníků z venku,“ vysvětlil Bartoš na internetovém fóru strany. A současně zveřejnil text s názvem Odbornost ministrů za piráty, v němž partaj upřesňuje požadavky na své případné ministry.

Ten už schválil republikový výbor Pirátů, po němž ho ještě musí stvrdit i celostátní fórum. Průzkumy sice zatím Pirátům dávají zhruba polovinu hlasů ANO, takže vítězství ve sněmovních volbách zatím není ani na obzoru, Bartoš už ale začíná být ve střehu. Kromě přípravy pirátských ministrů se nedávno veřejně rozpovídal i o tom, s kým budou Piráti případně vládnout: prý klidně s ANO i ODS, pokud ani ty do vlády nedodají „závadné“ kádry, které Bartoš a spol. rádi posílají do tepláků i bez soudu. Nebude to proto snadný výběr.

Šéf Pirátů se nejspíše inspiruje partajními zkušenostmi nejen z Prahy, ale i z Mariánských Lázní – nenápadného předvoje pirátského „útoku“. Tam Piráti vyhráli volby už v roce 2014, načež museli několikrát vyměnit starostu, když během (ne)řízení města zjistili, že vládnutí není volební kampaň ani opoziční gerila, kdy jen ostřelujete soupeře. A zhruba to samé – jen ve větším – se jim nyní vrací i v Praze, do jejíhož čela posadili nezkušeného politického „autistu“ Zdeňka Hřiba. Toho nejvíc děsí vládnutí, takže se mu téměř permanentně hroutí vládní koalice.

V tomto ohledu je proto pirátský „konkurs“ na ministry pozitivním poučením z krizového vývoje: Strakova akademie by totiž kormidelníka Hřibova typu nemusela přežít, Česko je přece jen o něco větší „moře“ než Praha. Jen je otázka, kde a jak chce Bartoš své ideální kádry na vládní ministry najít. Mezi požadované schopnosti kandidáta totiž patří vzdělání v oboru, odpovídající zkušenosti, připravený odborný tým nebo aspoň vize, jak ho sestavit. Kandidát by taky měl mít přehled o personálním obsazení ministerstva a kontakt s jeho vedením.

Pravda, zrovna to bych příslušnému ministrovi ani jeho náměstkům úplně nepřál: obvyklý kontakt Pirátů s ministry vlády obvykle připomíná spíše vyhlášení války než konstruktivní spolupráci. A to je přesně i zásadní problém Pirátů: umějí sice sofistikovaně bořit, jak vám potvrdí každý politik, jehož stihla vendeta partajního sekerníka Jakuba Michálka. Jenže když mají jako v Praze něco i stavět, nevědí, jak se to dělá. Zrušení novoročního ohňostroje totiž problémy metropole fakt nevyřeší.

A ani se nezdá, že by se to nějak učili ve sněmovní opozici. I v ní se převážně soustředí na personální ataky, jako by se spíše než na vládnutí připravovali na další volební kampaň. Nebo snad znáte nějakého pirátského poslance, který během téměř dvou let ve sněmovně vyzrál v mluvčího nějakého svého oboru? Ano, za Piráty často mluví Mikuláš Ferjenčík, ten je ale mluvčím všech a současně žádného oboru, pomalu se z něj stává pirátský Zbyněk Stanjura. A nechtějte ho radši slyšet mluvit třeba o státním rozpočtu, nejdůležitějším zákonu státu. I komunisti vedle něj vypadají jako experti, a tu už jednou tuhle zemi přivedli téměř na buben.

Vládní vizi, jak řešit problémy, ovšem úplně neslibuje ani sám Bartoš, mediálně i rétoricky určitě nejschopnější člen Pirátů a přinejmenším ve svých očích i budoucí premiér, jak by skromně řekl ex-premiér Jiří Paroubek. Když vláda například řešila, že nedodržujeme náš závazek NATO vydávat na obranu 2 procenta HDP, vyřešil to šéf Pirátů následovně: „Neměli bychom z toho dělat mantru, protože podobné závazky máme i vůči OSN, které neplníme.“

I jeho proto evidentně čeká ještě dlouhá cesta, než splní jedno z kritérií vlastního kádrového výběru – budoucí pirátský ministr má podle něj „sbírat během pobytu v opozici témata“. Zatím tak Piráti plní snad jediné kritérium pro výběr ideálních vládních kádrů, o němž píše Bartoš: „neutápějí se v odborných otázkách“.