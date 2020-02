Holec: Prázdné gesto primátora Hřiba. Sóloakce s Lítačkou ukázala, jak nefunguje Praha | info.cz

To Hřibovi vyhlásily Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a lidovci) kvůli téměř patnáctimiliardové zakázce na servis metra, kterou pražský dopravní podnik uzavřel bez veřejné soutěže i vědomí koaličních partnerů, vlastně ale nejde o nic nového. Jisté „dohodovací řízení“ v pražské koalici běží téměř od uzavření koaliční smlouvy, kdy hlavně Spojené síly zjistily, že Piráti prostě nerozlišují mezi vládnutím a volební kampaní. I více než rok po volbách jako by pořád jeli ve svém pomalovaném volebním autobusu a místo vedení města všechny kolem sebe zavírali.

Už nějaký čas se proto Hřibovi na primátorském stole nebezpečně kupí důležité věci jako například zmíněná rekonstrukce Staroměstské tržnice, on ale radši rozdává britským novinám rozhovory o Číně nebo na Facebooku vyhlašuje přejmenování Lítačky. I to samozřejmě bez vědomí koaličních partnerů, jimž v Praze ze všeho nejvíc zbývají nemilá překvapení. Zvlášť šéf Spojených sil Jiří Pospíšil je poslední dobou nonstop tak překvapený, že už není ani ve vedení své vlastní strany.

„Plánujeme průzkum na přejmenování mobilní aplikace PID Lítačka. Jak by se podle vás mohla jmenovat?“ zeptal se Hřib na Facebooku, kde ukázal limitovanou edici karet na MHD s designem od patnáctiletého Matěje Hoška, který trpí Aspergerovým syndromem a rád kreslí plány tras městské dopravy. Možná by mohl Hřibovi pomoci i s povolením pro dopravní obchvat Prahy.

Pražany totiž sužuje permanentní dopravní zácpa a vzhledem k téměř londýnským cenám pražských nemovitostí stále více i perspektiva kolektivního bezdomovectví, primátor ale radši na Facebooku plánuje úplně zbytečný průzkum na přejmenování Lítačky. Hřib není z Prahy a k primátorství se dostal trochu náhodou, tak jen pro jeho informaci: je to jen pár let, co si Pražané vybrali jméno Lítačka v jiném průzkumu poté, když předchozí Opencard chytila lehce toxické jméno.

Ano, i z Lítačky si lidé utahují, zatím za ni ale aspoň nešel žádný primátor málem sedět jako za Opencard. Říkejme jí proto pokrok. Ten by si mimochodem dávno určitě zasloužila i rekonstrukce Staroměstské tržnice, kterou lidem slíbil radní pro majetek Jan Chabr ze Spojených sil, podle něhož se měla tržnice začít opravovat už loni na podzim. Jenže pak se vše zaseklo u Hřiba, který o tom jako obvykle zapomněl říct svým koaličním partnerům. Ti se tedy nyní dozvěděli, že primátor možná rekonstrukci tržnice zruší, protože se mu nezdá její cena.

Loni před Vánoci vyslovila TOP 09 Hřibovi „nedůvěru“ kvůli nekomunikaci a aroganci a teď od něj z obojího schytala další lekci. Její radní Chabr kvůli primátorovi vypadá jako prodavač horkého vzduchu a navíc i „zloděj“, co přifoukl cenu veřejné zakázky, a Hřib mu na to přišel. Těžko říct, kolik pirátských lekcí si Spojené síly ještě nechají od Hřiba líbit, pomalu to totiž začíná připomínat S&M. Čím více Piráty ostřelují „nedůvěrou“ a „dohodovacím řízením“, tím více je primátor olupuje o zbytky důstojnosti a důvěrohodnosti.

Ironie je, že většina Hřibových prázdných gest většinou končí podobně jako jeho sóloakce s Lítačkou. „Primárně mi jde o to zjistit, jaký mají Pražané k názvu vztah, plastovou kartičku ale v dohledné době přejmenovávat nebudeme,“ oznámil nakonec primátor. Že to ale zase byla velká mediální jízda, několik dnů byly Hřiba plné i české noviny. Škoda jen, že je pořád prázdná Staroměstská tržnice. Město už vypovědělo tamním nájemcům smlouvy, ale rekonstrukce stojí. „Primárně“ je samozřejmě důležitější zjistit, jaký máme vztah k Lítačce!