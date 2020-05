Holec: Soukupův barrandovský blafák. Bude pro „chvilkaře“ polibkem smrti?  | info.cz

„Vláda je v době pandemie nebývale silná a mediálně viditelná. Je třeba jí nastavit zrcadlo,“ zdůvodnil výběr hosta Soukup. Minář samozřejmě nebyl jediným aktérem pořadu. Za chvilkařský „občanský“ proud mu sekundoval Michael Kocáb, jenž si stejně jako Soukup pohrává s prezidentskou kandidaturou, a opačný názorový proud zastupovali poslanec ANO Patrik Nacher a šéf Trikolóry Václav Klaus mladší. Přítomnost Mináře na Barrandově ale byla tím zdaleka nejzajímavějším.

„Mnozí se diví, že jsem tu já. Nejdřív jsem myslel, když mi televize volala, že chce Mynáře s tvrdým Y, toho, co se nechvalně proslavil s jedním prasetem,“ komentoval své pozvání Minář. Jo, dobrý vtip, ale skutečnost je taková, že „tvrdý“ Mynář má teď na Barrandově dveře zavřené a naopak šéf Milionu chvilek sem teď nejspíš bude chodit stále častěji. Třeba tu časem dostane i vlastní pořad, jaký ještě vloni míval Zemanův mluvčí a viceprezident Jiří Ovčáček. Časy se totiž na Barrandově mění.

A ty politické, ty se rovnou otočily. Soukup dlouho hledal podnikatelskou spásu i politickou podporu na Hradě, když ale místo ní přišel za všechnu tu servilitu potupný kopanec, otočil se okamžitě k opozici. A tu nyní nejvíc zastupuje právě Minář, byť by to opoziční politici, jimž Klaus ml. říká „banda nýmandů“, určitě neradi slyšeli. Zapomeňte proto klidně na to, co kdo v Aréně říkal – ostatně byl to zase další soukupovský „kotel“. Nejdůležitějším sdělením totiž je, že TV Barrandov je teď pro změnu opozičním a chvilkařským médiem.

Je to zhruba stejná otočka, jako kdyby Miroslav Kalousek přestoupil k poslancům ANO. Očividně vykolejený z toho byl i sám Minář, jemuž Soukup v podstatě hodinu dělal mluvčího tak neobratně, že to bylo trochu moc i na jeho moderátorské „standardy“. Majitel TV Barrandov samozřejmě nemá žádný problém „cinknout“ politicky své pořady tak, jak potřebuje, nakonec věnuje se tomu permanentně posledních pět let. Tentokrát ale bila do očí právě ta brutální otočka, kterou se Soukup ani nesnažil maskovat.

Pro Mináře to každopádně může být polibek smrti. Soukupovi je to nejspíš jedno, ten kvůli svým zájmům klidně vymění i těch pár tisíc věrných diváků, které naučil na Zemana. Chvilkařské publikum by to ovšem mohlo nést hůř. Tohle už není žádná apolitická nevinnost. Tohle je totiž normální politické bláto.