Holec: Tak je to oficiální. Okamura trumfuje nácky a ještě šíří fake news | info.cz

GLOSA PETRA HOLCE | Kápo SPD Tomio Okamura trumfnul i sebe. Jeho bandu „zabrušovačů“ řadí výroční zprávy ministerstva vnitra k našim předním extremistům už nějaký čas, ta poslední je ale přece jen jiná: SPD z ní totiž vychází jako hlavní šiřitel nenávisti ohledně EU a migrace, když za sebou nechává i tradiční „nácky“. A nejen to. Okamura taky zdatně plní web fake news, do nichž se stále častěji chytá sám.

Ale popořadě. Výroční zpráva vnitra o extremismu letos poprvé konstatuje, že šíření nenávisti v loňském roce přestalo být doménou tradičních extremistů, co na svých akcích nadšeně hajlují a lijí si při tom pivo na hlavu. Nyní je zcela zastínila Okamurova SPD. A to i přesto, že si loni užila rebelii vlastních kádrů. A navíc proti ní nakonec vytáhl i konspirační web Aeronet, který předtím v podstatě fungoval jako její partajní server.

Řekněme, že SPD konečně dospěla a s nenávistí si teď úplně vystačí sama. Byť podle volebních preferencí ztrácí voliče na úkor Trikolóry, jež taky umí tvrdit muziku. Okamura samozřejmě jako obvykle nelenil a i zprávě expertů na politický extremismus dopřál svou tradiční medicínu manipulace. „Pokračují tak pokusy ministerstva vnitra pod vedením ČSSD o kriminalizaci vlastenců a lidí, kteří nesouhlasí s politikou Evropské unie,“ reagovala lyricky na zprávu mluvčí SPD Barbora Zeťová.

Ano, jistě: SPD je parta vlastenců, co v rámci svého vlastenectví stvořili vlastence Jaroslava Baldu, který na svých krajanech spáchal jediný teroristický čin. Právě tohoto nešťastného odsouzeného důchodce, jenž si vzal Okamurovu nenávist k srdci doslovně a začal se o nás Čechy bát, zmíněná zpráva o extremismu zmiňuje, aby ukázala, co může Okamurovo „vlastenectví“ způsobit v méně šťastné hlavě. Šéf SPD se nicméně opravdu nenechal zastrašit a hned do světa vypustil další nenávistnou fake news.

A že si ji nemohl fakt načasovat líp, má na to čuch. Sotva totiž SPD rozeslala novinářům zprávu o tom, že nejsou žádní „náckové“ a manipulátoři, musel Okamura znovu na svůj facebook, necenzurovanou oázu svobody všech správných slov. A tam sdílel video, které podle něj ukazuje jarní napadení mladé ženy migranty na lisabonském nádraží. „Hrozné. Imigranti napadli ženu v portugalském Lisabonu. Tohle nesmíme připustit u nás,“ rozepsal se k tomu.

To teda fakt ne. Jenže podle webu Polígrafo, který se zabývá ověřováním faktů, na záběrech žádní migranti nefigurují. A i podle portugalské policie vykázala přiopilou a agresivní ženu z vlaku průvodčí, té se to ovšem nelíbilo, a proto ji nakonec museli zpacifikovat až přítomní lidé. Okamura si nejspíš spletl Portugalce s migranty, nakonec taky mají blízko k Africe, ne? Na druhou stranu se málem trefil: SPD má blízko i k „pořádku“ a Okamurovi portugalští „migranti“ ho na místě zjednali. Třeba se tedy „Moravák z Tokia“ příště trefí přesněji.

Spíš ale ne. Jak totiž ukazují výroční zprávy vnitra, tvrdí SPD muziku rok co rok hůř a hůř. Navíc se blíží krajské a po nich i sněmovní volby. A ty můžou kromě opozice vyčistit vzduch i na „vlastenecko-extremistické“ frontě, kde teď o voliče válčí SPD s Trikolórou. Po posledních sněmovních volbách si SPD málem čuchla k vládě, po těch příštích si ale klidně může čuchnout k mimosněmovnímu peklu. Na Baldu, který působil spíš jako Okamurova oběť než terorista, tak možná budeme nějaký čas ještě vzpomínat jako na zlaté extremistické časy.