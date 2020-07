Holec: V Praze padla koalice. Vládnou už jen Piráti s Čižinským | info.cz

O co jde? Piráti a Praha sobě zamázli radní Spojených sil Haně Marvanové bod o družstevním bydlení, které ovšem patří do koaličního programu. I proto se ve Spojených silách řadilo k několika věcem, kvůli nimž by jejich radní mohli nechat koalici skutečně padnout. Teď se ale z družstevního bydlení spíš stane další věc, kterou Spojené síly prostě nechají padnout místo koalice. Bude to pro ně další potupná facka od Pirátů a Prahy sobě, jejichž politici záhy zjistili, s kým vládnou: s nejednotným volebním slepencem, co sotva stojí na hliněných nohách polomrtvé TOP 09 a věčně „pětiprocentního“ STAN.

Když máte takového třetího do party, můžete klidně vládnout ve dvou. V případě družstevního bydlení (Piráti a Praha sobě mají vlastní návrh) ani tak nejde o samotné družstevní bydlení, ale o styl, jakým Spojené síly v koalici znovu utřely. A vlastně nejen v koalici, ale i v opozici, od níž přišla „ježíšovská“ facka na druhou tvář. Když totiž Marvanová na koaliční radě zjistila, že Piráti a Praha sobě smetou její návrh ze stolu a jako obvykle si pomůžou vlastní soukromou analýzou, zkusila na ně přátelský blafák. Svůj návrh chtěla protlačit právě s pomocí opozičních stran.

Jenže i ta si ji vychutnala a „její“ družstevní bydlení vůbec nepustila do jednání zastupitelstva. Ano, Marvanová určitě není snadný partner do jakékoli koalice a její různá politická angažmá obvykle končí předčasně. I v pražské koalici už nějaký čas sedí spíš za sebe než za STAN. Z pražské koalice by proto dávno klidně odešla a stejně tak i volební lídr Spojených sil a šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil. Ani mezi vlastními zastupiteli ale pro to nemají dost hlasů.

Z obou se tak stali lídři, co už nevedou ani „zezadu“. A to v politice vždy smrdí porážkou. Piráti a Praha sobě to samozřejmě cítí a nyní si navíc potvrdili i to, že se můžou „spolehnout“ i na opozici. Ani té pochopitelně neunikly sklony téhle koalice k politické sebedestrukci a sadisticky ji proto drží v její kleci vzájemné nenávisti. Rozdíl je jen v tom, že Pirátům a Praze sobě to vlastně vyhovuje; První mají svého primátora, co si v Evropě buduje kult protičínského bojovníka, zatímco druzí carsky bačuje nejen dopravu. Obě tyto party taky upřímně věří, že to dělají dobře.

Trápí se proto jen Spojené síly, jejichž politici už toho zažili fakt dost, i když džihád Pirátů a Prahy sobě je přece jen nová kvalita. Spojené síly jsou vězněm vlastní koalice i opozice. Téměř od jejího vzniku dělají Spojené síly vše, aby současná koalice padla, a nakonec se jim to i povedlo. Jen jinak, než zamýšlely: v Praze nyní reálně vládnou Piráti a Praha sobě a Spojené síly jim dělají fíkový list.