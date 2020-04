Holec: Zeman se zavřel v Lánech, lidem zavírá hranice | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Prezident Miloš Zeman býval komunistickým prognostikem a teď jako by se k téhle své profesi vrátil. A to hned dvakrát. Zaprvé se ještě před koronavirovou karanténou sám hodil do „karantény“ v Lánech, odkud trousí svá královská moudra. A zadruhé teď po vzoru Jana Hamáčka pořád „utahuje šrouby“, když lidem na rok zavírá hranice, zatímco firmám a podnikatelům ekonomiku. Naposled to udělal i v rozhovoru pro Frekvenci 1.