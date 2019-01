Huawei je vnitropolitická hra, v níž se český byznys stal rukojmím. Komentář Michala Půra

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek upozorňoval, že jsou v ohrožení české ekonomické zájmy, protože Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a BIS napadají čínský Huawei bez důkazů. Číňané prý hrozí odvetou, která by se mohla obrátit proti mladoboleslavské automobilce Škoda Auto a investiční skupině PPF. Zeman je pragmatik a ve svých komentářích, které se týkají ekonomických zájmů, je dlouhodobě konzistentní.

Nezvyklé je tvrzení o odvetě a jmenování dvou firem. Tvrdit, že některým firmám hrozí potíže je přinejmenším nediplomatické. Pokud se pokusil o utlumení veřejné debaty, tak to provedl tradičním stylem „neřízené střely“. Asi poslední, z čehož bych ho obviňoval je, že byl v danou chvíli pod vlivem Číny či kohokoliv jiného. Klidně se vsadím, že to byla sóloakce. Byznys jeho vyjádřením nic speciálního nezískal a Čína už vůbec ne.

Zemanovi je nicméně třeba přiznat, že utlumení vnitropolitických debat kolem údajné bezpečnostní hrozby ze strany Huawei, potřebujeme zcela urgentně. Ani tak ne my, ale spíše český byznys. Huawei je v této debatě až ten úplně poslední problém. Vidíme střet bezpečnostních složek a některých státní institucí s politiky. Pokud se podíváte do kterékoliv evropské země, nikde se debata neodehrává s takovou vervou. Česko se postojem NÚKIB zařadilo po bok USA, Kanady a Austrálie, které mají vůči čínské technologické firmě nejtvrdší postoj. Otázkou je, proč tak činíme my, když tak například nečiní Němci, Francouzi a další.

Za povšimnutí stojí, že NÚKIB všechna varování a doporučení zveřejňuje. Novináři na ně naskakují bez špetky pochyb. Končí to většinou tak, jak před nedávnem předvedl premiér Andrej Babiš. Nejdřív vyhazujete telefony, pak to odvoláváte, následně se omlouváte velvyslancovi a nakonec ho prohlásíte za lháře. Celé to maličko působí, jako když se NÚKIB a BIS snaží tlačit Babiše proti Číně. Nemusí to být přímo proti Číně, ale volby, před které je ze strany obou institucí stavěn, jsou minimálně zajímavé. Musí volit proti nebo s Ruskem, proti nebo s Čínou. Ve chvíli, kdy máte Babišovu pragmatickou a byznysově laděnou povahu, dopadne to tak, jako to dopadlo v kauze Huawei. Volíte každý den jiný postoj. A byznys trpí.

Když hackeři zaútočili na české ministerstvo zahraničí, dokumenty NÚKIB nebyly veřejné. Stálo mě značné úsilí, abych je získal. Nyní je dostanete na stříbrném podnose a můžete spustit palbu. Všimněte si, že oběti jsou pouze na české straně. A mohou být ještě mnohem větší, pokud se skutečně neuklidníme. Číňané mají velmi oblíbené televizní spotřebitelské pořady, kde se tu a tam jakémukoliv výrobku dostane zdrcující hodnocení. Vzpomenete si na vzedmutí proti iPhonu? Pár špatných recenzí a hned váš tržní podíl padá rychleji, než si dokážete představit v nejčernějších snech.

Tak daleko ještě nejsme, ale pokud budeme pokračovat ve vzájemném bičování se, nepochybně k takové situaci dospějeme. V současnosti působíme jako smyslů zbavení a za druhé otázky národní bezpečnosti na veřejnost nepatří. A pro politiky jedno varování. Neberte si firmy jako rukojmí. Jenom díky nim a fungující ekonomice vás momentálně živí daňoví poplatníci.