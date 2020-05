Januš: Bartoš může vyvést Česko z legislativní krize. Před „gulagem s wifinou“ nás ohlídají tradiční politici | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Problémy české legislativy, spočívající v nepřehlednosti, přebujelosti i vnitřní neprovázanosti tuzemských zákonů, mohou kvůli koronakrizi dosáhnout vrcholu. Jednou z věcí, které české právo bezpodmínečně potřebuje, jsou osobnosti, které se jej pokusí z tohoto scestí vyvést. Potřebuje osobnosti typu Ivana Bartoše. Ne nutně pro jeho názory, to mnohdy spíše naopak, ale pro jeho drajv, lídrovství, schopnost komunikace a především myšlení mimo „provozní“ legislativní vzorce. Tím vším šéf Pirátů disponuje. A to tak výrazně, že až zastiňuje své další poslanecké kolegy. Zároveň je ale nutné, aby jej obklopovali „tradiční“ politici, naopak držící základní zásady a pravidla. Jak zajímavý pak může být výsledek, ukázalo nedávné vyhlášení ankety Zákon roku.

Anketu Zákon roku, vyhlášenou společností Deloitte za mediálního partnerství INFO.CZ, vyhrál na celé čáře zákon o právu na digitální služby. Vznikl na základě poslanecké iniciativy, a tak si pro cenu na komorní vyhlášení výsledků přišli poslanci Ivan Bartoš z Pirátské strany, Barbora Kořanová z ANO a Martin Kupka z ODS (a rovněž prezident ICT unie Zdeněk Zajíček). Dominoval jim jednoznačně Bartoš, podle kterého je zákon o právu na digitální služby digitální ústavou, podvozkem a „Magnou chartou“, na které můžeme stavět.

Šéf Pirátů tak chce během roku či dvou naplnit podstatu zákona o právu na digitální služby, a to v tomto, nebo i jiném politickém tandemu. Prováděcí zákony jsou podle něj nyní „schovány v depu“, jejich schvalování se zpomalilo kvůli koronavirové pandemii, ale nyní k němu musí rychle dojít. „I v koronakrizi se ukázalo, jak bídně jsme na tom se službami a zpracováním dat. Jaké nesmyslné věci musíte dokládat. Data stále neobíhají, obíhají lidé s razítky. Dokládají věci, které jsou zjevné,“ popisoval během své děkovné řeči.

„Měla by to být i výzva v oblasti české digitalizace,“ řekl také Bartoš. „V následujícím roce nebo dvou bychom do toho měli šlapat, nežít s tím, že zákon umožňuje pět let digitalizovat, ale smrsknout to do nějaké rychlejší fáze a jít na ambiciózní cíl třeba dvou let,“ dodal. Digitalizace by podle něj právě „v případě koronakrize ulehčila práci všem“ a také „koruna ušetřená je koruna vydělaná“.

Bartoš má šťávu, a to i když mluví o tak nudných věcech, jako jsou zákony. Pojmenovává věci přímo a chce být srozumitelný. Vyzdvihuje, jak je i v legislativě důležitá komunikace a vysvětlování nových předpisů. Proráží bariéry, kdy se neznepokojuje zaběhnutými pořádky, kdy se například v Senátu „zvykově“ očekává, že s určitým typem zákonů má přicházet pouze vláda.

Odráží skepsi politických matadorů typu šéfa Ústavně právního výboru sněmovny Marka Bendy (ODS), kteří už všechno zažili a viděli desetkrát, což je na jednu stranu dobře a potřeba, ale na druhou stranu jim to znemožňuje myslet „out of the box“. Právě s nimi ale ve výsledku najde cestu, kudy složitým legislativním procesem projít. A dokáže komunikovat i s poslanci hnutí ANO, vůči němuž jsou jinak Piráti v tvrdé opozici, ale třeba s Barborou Kořanovou se bude jistě Česko snažit digitalizovat i dál.

Prezentovaný poslanecký tandem, kterému drajv dodává zjevně Bartoš, znamená pro české zákony novou naději. Zákony mohou být do budoucna srozumitelné, rychlé i moderní. Bartoš, chytře sázející při prezentaci sebe i své práce v dobrém slova smyslu na obyčejnost, lidovost a někdy až šaškovství, může být pro tyto účely tím správným lídrem. Může je tlačit a zároveň vysvětlovat a díky jeho charizmatu všichni hned neusnou. Ostatní, tradičnější, politici mu v tom mohou výrazně pomoci. Zároveň nás ale také mohou ochránit před, jak říká komentátorka Lenka Zlámalová, „gulagem s wifinou“. Ten totiž ve chvíli, kdy dáme příliš moci Pirátům, pořád tak nějak visí ve vzduchu.