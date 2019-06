Januš: Místopředseda Ústavního soudu plísní šéfžalobce. Válka v české justici se rozjíždí naplno | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) přece jen vnímá, co se kolem ní děje. A tak novela zákona o státním zastupitelství zamíří do připomínkového řízení možná o půl roku dříve, než se původně myslelo, uvedla Benešová pro Legal TV . Hlavně kvůli tomu, aby předlohu se svými nápady nepředběhli poslanci nebo senátoři. Pohledů na to, kudy by se mohla organizace státního zastupitelství ubírat, je více než zdrávo, což reflektuje – soudě dle Advokátního deník u – i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Proti němu zase zcela nečekaně a na české poměry nezvykle ostře vystoupil na České justici místopředseda Ústavního soudu Jaroslav Fenyk.

Padly zkrátka další hranice. Každý už si může říkat, co chce, funkce-nefunkce. Není to ale dobře. Bude totiž dost velký problém, když do něčeho tak křehkého, jak český právní systém pořád je, začnou pronikat nedobré lidské vztahy a vzájemné animozity. Když budou vrcholoví představitelé tuzemské justice vstupovat do veřejného prostoru s tím, že musí říct něco nepěkného o někom ze svých kolegů, protože si to situace žádá. Více či méně otevřeně se to může projevit na výkladu či aplikaci práva i na dalších připravovaných právních předpisech.

Už jednou jsme obdobnou situaci zažili, to když se advokáti krátce po policejním zásahu na Úřadu vlády zcela otevřeně přetahovali se státními zástupci. Pro vztahy mezi právními profesemi a tím i pro další posuny českého práva nešlo o nic příjemného. Proti dění, které sledujeme nyní a jež pomalu nabývá na intenzitě, šlo ale o poměrně slabý odvar.

„V současné době, kromě zákonů, které už jsou v poslanecké sněmovně, a byl tam poslán i exekuční řád, se zabýváme hlavně novelou zákona o státním zastupitelství, kterou chceme do konce června dát do připomínkového řízení. Je to i předčasný termín, původně ten termín byl do konce roku a protože situace, jak vidíte, je napjatá, tak bych nechtěla, aby nakonec zvítězil nějaký poslanecký návrh, který je na půl cesty, a chtěli bychom tento propracovaný,“ řekla ministryně spravedlnosti nově vzniklému projektu Legal TV.

Pokud výpady činí ministryně směrem k poslancům a poslanci zase zpátky k ní, úplně to nevadí, je to pořád ještě politika. Když už ale takováto přetahovaná zamíří až k soudcům a státním zástupcům, je to na pováženou.

„S rozpaky sleduji mediální vystoupení současného nejvyššího státního zástupce, který má po příchodu Marie Benešové na ministerstvo také obavy, že bude odvolán. Byla to totiž opět Marie Benešová, která ho, jako řadového státního zástupce v Plzni v roce 2004 vyhledala, oslovila s nabídkou práce na nejvyšším státním zastupitelství a umožnila mu, aby se stal českým zástupcem v úřadu EU Eurojust, jako odrazového můstku do současné pozice,“ napsal místopředseda Ústavního soudu Jaroslav Fenyk pro Českou justici v komentáři, v němž současnou ministryni spravedlnosti obhajuje a poukazuje na její zásluhy.

Byť lze Fenyka jako člověka, který jako náměstek s tehdejší nejvyšší státní zástupkyní Benešovou intenzivně spolupracoval, chápat, z titulu jeho funkce jde už o text, který je přece jen za hranou. A to nejen v části, která se týká právě Pavla Zemana. Článek by dokonce mohl v řadě věcí, které třeba jednou skončí na stole právě Ústavnímu soudu, znamenat i Fenykovu podjatost.

Nebezpečné to je zvláště proto, že počin místopředsedy Ústavního soudu není ojedinělý. Před pár týdny v přímém televizním přenosu zaútočil na své kolegy předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a Pavel Zeman tehdy mluvil také více, než by bylo úplně vhodné.

Šéfžalobce pak ve zmíněném rozhovoru pro Advokátní deník naznačil, že by se mu líbilo, aby po zavedení omezeného funkčního období vedoucích státních zástupců mohli tito své funkce jednou opakovat: „Za soustavu státního zastupitelství mohu říct, že by to bylo nejenom moudré, ale i veskrze praktické. Státních zástupců je totiž v porovnání se soudci zhruba třetina a na některých, zejména menších okresních i krajských státních zastupitelstvích by bylo velice těžké najít dostatek lidí, kteří by byli ochotni i schopni zvládat funkci vedoucího funkcionáře.“

Že se tu skutečně něco mění a otevřeně se už mluví i o věcech, o kterých to dříve nebylo vhodné, nemůže být sporu.