Národní zájmy jako nutná podmínka přežití. Komentář Alexandry Udženija

Minulý týden jsem se na Náměstí Míru zúčastnila akce ke Dni válečných veteránů. Zamýšlím se nad činy těch statečných mužů a žen, kteří zasvětili službě vlasti to nejcennější co člověk má, tedy vlastní život. Víme vůbec, proč do konfliktů naše vojáky a experty posíláme a co tím, jako Česká republika, sledujeme? Máme vůbec jasně definované národní zájmy?