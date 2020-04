Páteční arogance Hradu: Mynář zabíjí prase, Nejedlý bez roušky a Ovčáček píše o sobectví | info.cz

GLOSA JANA JANUŠE | Bulvární servery přišly v posledních hodinách s dosti smutným svědectvím o aktuálním chování prezidentových mužů Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého. Zatímco kancléř včera zabíjel proti logice aktuálních pandemických opatření prase, poradce postával na veřejnosti s roušku na čele, a to jen pár týdnů poté co porušoval nařízenou karanténu. Arogance moci? Jinak se to nazvat nedá. Alespoň prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček je snad zatím v klidu a jen twitteru vypouští dál svá „moudra“. I když asi mířil jinam, dokonale jedním z nich shodil oba své kolegy.

„Já mám informaci ze čtvrtečního rána, že to prase zřejmě pojde nebo zdechne, jak se u nás říká a najednou musím narychlo udělat zabijačku,“ řekl kancléř Vratislav Mlynář Blesk Zprávám, které na celou kauzu upozornil. „To byla normálně zabijačka nutná, nedělalo se žádný hogo fogo, jenom se rychle zabilo prase, rozbouralo se na maso, rychle se to ukončilo. Já jsem k tomu přijel včera odpoledne, to už byl skoro konec tý zabijačky,“ popisoval dále s tím, že se akce v Osvětimanech účastnil řezník a další čtyři nebo pět lidí: „Nedělalo se nic, žádné jitrničky, žádná jelita, jenom se to rozhodilo na maso.“

Na akci byl i místní starosta Aleš Pfeffer: „Všichni měli roušky, od sebe byli vždycky... no tak jak, když se dělá prase. Tak dva lidi a tři metry od toho další.“

Je úplně jedno, že Mynář také deklaroval, že zaplatí provedené rychlotesty na koronavirus. Něco jako vesnická zabijačka s hosty v současnosti nepřipadá v úvahu. A aktuální a všechy omezující pravidla by měla platit pro nejvýše postavené, tedy i prezidentovo okolí, možná ještě více než pro běžné smrtelníky.

Na Hradě se s tím ale příliš netrápí, jak dokazují také fotografie prezidentova poradce Martina Nejedlého s roušku na čele místo na nose a na ústech, zveřejněné v pátek odpoledne webem expres.cz. „Lidí s rouškou na čele nebo pod bradou potkávám po Praze řadu. Nefotím si je ovšem a nepranýřuji pak na veřejnosti,“ cituje web prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka. „Vládní nařízení jsou jasná a každý by je měl dodržovat. Pan prezident je dodržuje. Za nikoho jiného hovořit nebudu, to mi totiž nepřísluší. Pan prezident není dráb, aby 24 hodin hlídal, co dělají jiní. Každý je zodpovědný za svou růži,“ uvedl mluvčí dále.

Ovčáček se jako v minulosti už mnohokrát plete. Prezident by měl své okolí hlídat a vyvozovat z jeho chování důsledky. To nedělá. Stejně jako to nedělají zmínění muži, kteří bohužel nejsou schopni ze svých přešlapů vyvodit důsledky sami. Zaslouží si tak trest, třeba alespoň v podobě pokuty (ideálně v maximální výši, právě kvůli aroganci moci) a ostudy v podobě přestupkového řízení. A pohrdání od lidí, kteří pravidla dodržují.

Nakonec poměrně přesně se vyjádřil Jiří Ovčáček k oběma kauzám alespoň na svém twitterovém účtu, i když patrně psal o někom a něčem úplně jiném: „Někteří lidé považují za největší problém dneška, že dočasně nemohou kvůli pandemii koronaviru cestovat do zahraničí. Přitom už vycestovali. Do světa sobectví.“