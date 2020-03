Pavučina lží ministra Vojtěcha. Ze superstar by měl zamířit rovnou mezi hvězdnou pěchotu | info.cz

Je to zhruba týden, co jsem ve svém komentáři kritizoval vládu, že její reakce na šířící se koronavirus ze všeho nejvíc připomíná marketingový ohňostroj, ale ke srozumitelným a reálným opatřením má sakra daleko. Nyní víme, že počínání vlády a zejména ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se k lepšímu rozhodně nevyvinulo. Marketing ještě doplnily lži a křečovitá snaha svalovat vinu na samotné nakažené.

Prvním fatálním přešlapem budiž příklad ženy z Prahy 6, která měla podezření o vlastním nakažení, lékaři jí odmítl, a tak vyhledala soukromou laboratoř. Ta na základě vlastního přesného a velmi levného testu nákazu potvrdila. A jak zareagoval ministr Vojtěch? Ženu nařkl z nezodpovědnosti a následně se obořil proti soukromé laboratoři. Pro tento případ velmi doporučuji rozhovor na webu Novinky.cz se šéfkou laboratoře Soňou Pekovou, která v celém příběhu hraje dost zásadní roli.

Ministerstvo testování soukromé laboratoři v podstatě zakázalo, když vyžadovalo certifikaci ISO15189. To není nic jiného než úřední šiml, vyplnění hromady dokumentů. Skutečným účelem takového postupu ovšem byla pomsta, která ukázala, že bývalý účastník Československo hledá superstar možná dobře zpívá, ale to je asi tak všechno.

Když se o celý problém začali zajímat novináři, Vojtěch začal couvat a říkal, že laboratoř testy nemá zakázané, ale šéfka laboratoře nedodržela hygienické normy a je v karanténě. To se ukázalo jako další lež, což potvrdila na Facebooku sama Peková s tím, že jde normálně z práce a akorát jí bolí záda. Takže tu máme další ministrovu lež a snahu zbavit se zodpovědnosti.

Je tu i další rovina, která se týká nakaženého praktického lékaře na Praze 6. Toho se ministerstvo snaží očernit jako dalšího člověka, který nedodržel nastavená pravidla. Později se ovšem ukázalo, že lékař dokonce dvakrát žádal hygieniky, zda může jít po návratu z Itálie do práce. Ti jej tam v podstatě poslali, přičemž se následně při prvních příznacích sám udal. Zachoval se tak opět správně, ale Vojtěch a jeho kabaret mu znovu nasazují psí hlavu.

Když si shrnete samotná opatření, tak je na místě otázka, co vlastně ministerstvo zdravotnictví předvedlo? Nainstalovalo cedule na dálnice, že lidé vracející se z Itálie mají navštívit web ministerstva zdravotnictví, kde se v podstatě dozvíte, že pokud jste chytili COVID-19, tak jste nakažení. Nové nařízení o povinné karanténě pro navrátivší se Čechy z Itálie je také poměrně zábavné. Vláda jej vyhlásila s platností od půlnoci, a tak odstartovala závody českých turistů do vlasti. Kdo to stihnul do půlnoci, nemusí do karantény.

A jak chce stát hlídat, že karanténu dodržují? Podle vlády je mají hlídat v podstatě sousedi a spoluobčané. Rozumějte udávat. Třeba na Praze 6, kde se případů objevilo hned několik, se na to už nemohli dívat a alespoň vyzvali rodiče, aby neposílali děti příští týden do školy. Možná někteří žáci v lavicích zasednou, ale jejich počet se každopádně sníží. A takhle by to zhruba mělo vypadat.

Premiér Andrej Babiš v minulých dnech upozorňoval, že Italové situaci nezvládají. Podívejte se ovšem na křivku nárůstu počtu nakažených. Ta se zase tak od české křivky neliší. Česko tak úplně klidně může být brzy na úrovni Itálie. Vojtěchův kabaret totiž vydává naprosto zmatená vyjádření, opakovaně se snaží svalit odpovědnost na druhé a přijímá pochybná opatření, z nichž některá mohl dělat už před několika týdny. Počínaje zákazem vývozu některého zdravotnického materiálu.

Možná si řeknete, že po bitvě je každý generál. Ale tohle jsou přesně momenty, kdy člověk v tak vysoké funkci nesmí dělat zásadní chyby. Omlouvat to náročností, což už jsem taky viděl, je nesmysl. Stačilo by ubrat z facebookových postů a několika tiskových konferencí denně. Prostě omezit marketingový ohňostroj. Pokud by se kdokoliv takhle choval ve firmě (k níž Andrej Babiš rád přirovnává stát), letěl by na hodinu. V překladu pro ministra Vojtěcha by měl zamířit ze superstar do hvězdné pěchoty.