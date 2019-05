Peripetie okolo Staňka: Hamáček se musí dohodnout se Zemanem, jinak ministr zůstane | info.cz

Od středy, kdy ministr kultury Antonín Staněk oznámil svou rezignaci, se nejen my novináři, ale také kulturní obec či širší angažovaná veřejnost táže, kdo bude jeho nástupcem. Jak jsme uvedli tentýž den , ve hře jsou minimálně Roman Onderka, Lubomír Zaorálek a Ivan Krejčí. S dvoudenním odstupem ale nelze vyloučit, že to celé může dopadnout úplně jinak. Podle několika na sobě nezávislých zdrojů je ve hře varianta, že prezident demisi Staňka nepřijme.

Je v zájmu nejen ČSSD, aby její předseda Jan Hamáček vyjednal s prezidentem shodu na jiném, pro všechny přijatelném ministrovi. Pokud Zeman začne celý proces zdržovat, poškodí to především sociální demokraty. A přestože se na posledním sjezdu strany situace jevila tak, že vzal Zeman po mnohaletém mstivém boji sociální demokraty na milost, stále platí, že je v mnoha ohledech naprosto nevyzpytatelný.

„Je na panu prezidentovi, jak se k tomu postaví. Povinností člena vlády je vládnout,“ nechal se navíc před několika dny slyšet Staněk. Zeman byl tou dobou sice na státní návštěvě v Maďarsku, přesto lze pracovat s hypotézou, že ministr své kroky s někým z okolí Hradu koordinuje. A protože je Jan Hamáček toho času také mimo republiku, je skoro jisté, že tak Staněk činí nezávisle na ČSSD, která ho do vlády oficiálně nominovala. Doložit na tom lze mimo jiné fakt, že máme co do činění s koaliční vládou složenou ze tří subjektů (Hrad, ANO, ČSSD), přičemž za nitky tahají, jak zase dokazuje třeba nominace Marie Benešové, především na Hradě.

Buď jak buď, bez dohody se Zemanem Hamáček neprosadí nic. A v danou chvíli je prakticky jisté, že spolu odvolání Staňka předjednané neměli. Ostatně Staněk na svém twitterovém účtu napsal, že ho k demisi předseda ČSSD de facto dotlačil. To však neznamená, že Staněk dříve či později, tedy až v tom Zeman sociální demokraty dostatečně vymáchá, v úřadě neskončí, a že je tudíž legitimní se ptát, kdo ho ve vládě nahradí. Tím se dostáváme na začátek: podle našich informací to nakonec skoro jistě nebude Roman Onderka, ve hře je tudíž Lubomír Zaorálek a Ivan Krejčí.

Zaorálek umí se Zemanem vyjít. Na druhou stranu ale nejde o politika, který by měl co do činění s kulturním provozem. Touto výhodou naopak disponuje Ivan Krejčí, který je v danou chvíli předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Podstatné je ale především to, že jde o divadelního režiséra, který disponuje potenciálem naklonit si na svou stranu kulturní obec i pražskou kavárnu. Což nemusí být málo, obzvlášť pokud si uvědomíme třeba fakt, že Krejčí vystřídal v dubnu 2013 na postu ministra kultury ve stínové vládě ČSSD Vítězslava Jandáka. Otázka je, co na to Zeman, jemu by byl totiž zcela jistě bližší někdo podobný právě Jandákovi.

Zaorálek, kterého za favorita označují i někteří lidé z ministerstva kultury, nechce o ničem podobném slyšet, sociální demokracie podle jeho slov musí nejdříve se Zemanem vykomunikovat Staňkovo odvolání. Bývalý ministr zahraničí by nicméně prezidentovu podporu mít mohl. Oslovili jsme Jiřího Ovčáčka s prosbou o reakci na případné jmenování nového ministra. Miloš Zeman podle něj až do 28. května komentovat nic nebude, nicméně na otázku, zda mají oba muži dobrý vztah, mluvčí prezidenta odpověděl: „Když byl Lubomír Zaorálek ministrem zahraničních věcí, dokázali s panem prezidentem dlouho zajímavě diskutovat.“