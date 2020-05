Půr: Česká armáda jako holka pro všechno, kterou nakonec všichni oberou o poslední peníze | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Když Česko zasáhnou povodně, má pomoc a odstraňování následků z velké části na hrbu armáda. Když je třeba náhle obnovit hraniční kontroly, zapomeňte na policisty nebo celníky. Opět přichází armáda. V případě, že je potřeba kvůli koronaviru posílit personál domovů důchodců, první telefon s žádostí o pomoc míří na armádu. Když je třeba posílit testování a „hlídání“ takzvané chytré karantény, opět je to stejné... Vojáci se zkrátka v posledních letech stali jakousi holkou pro všechno, kterou stát volá vždy, když mu teče do bot. Voják je loajální a nemá odbory. Toho se ale dá využít i v případě, že chystáte škrty v rozpočtu. Bohužel.

Slyšel jsem v uplynulých dnech historku, o jejíž pravosti nemá smysl pochybovat, protože pochází od velmi seriózního zdroje. Když vláda rozhodla, že armáda bude střežit hraniční přechody kvůli pandemii koronaviru, jednotlivé vojenské posádky nelenily a vydaly se splnit úkol. Některé ve stařičkém sovětském terénním vozidle UAZ, které se začalo vyrábět v roce 1971. Když se jednotky měly vracet zpátky do kasáren, některé ze starých vozů už se nerozjely a nezbývalo, než vojáky vyzvednout ve fabiích. Škoda, že podobné scény nemůžeme vidět v televizním zpravodajství. Rozhodně by stály za to, ukazují totiž na dlouhodobou bolest armády, potažmo celého Česka.

Česko se v NATO zavázalo, že bude na armádu a na svoji obranu pravidelně vydávat nejméně dvě procenta HDP ročně. V posledních letech jsme se této hranici začali opatrně přibližovat a vznikl i poměrně rozsáhlý a strategický plán modernizace celého vojska. Jakmile se ale na horizontu objevily problémy způsobené koronavirem, první škrty míří právě do armády. Takže nejenom budeme před spojenci vypadat jako banda budižkničemů, ale také si zaděláváme na budoucí problémy. Chlácholíme se tím, že žijeme v době míru, ale dokázali jste si třeba před rokem představit, že budeme čelit globální pandemii, která zastaví život takřka ve všech ohledech a téměř v každém státu? Těžko. Těžko představitelná je dnes i „válečná“ hrozba, což ale neznamená, že je nereálná.

Armáda už dlouho prosí o nákup moderních bojových vozidel pěchoty, která jsou z hlediska její připravenosti na boj klíčová. Sovětské stroje vyrobené před takřka půlstoletím už skutečně nedostačují. Přestože se zdálo, že je hotovo a nakoupí se až 200 těchto nových vozidel, celá transakce se táhne a už nyní je zřejmé, že se určitě neuskuteční v původně zamýšleném rozsahu.

Z projevu ministra obrany Lubomíra Metnara, který se uskutečnil na konci dubna v Senátu, je zřejmé, které projekty chce vláda škrtnout. Stopku mají mimo jiné samohybné minomety na podvozku Pandur i další verze tohoto bojového vozidla. Armáda může zapomenout i na plánované nákupy nových tanků, takže bude nadále závislá na sovětském (byť modernizovaném) stroji T72. Je to poněkud zvláštní, protože česká armáda si chce tankové vojsko nechat, ale dá se pak s úspěchem pochybovat o jeho kvalitě a odpovídající vybavenosti.

Možná si pamatujete na záběry vojáků nakládajících životně nutné ochranné pomůcky na pardubickém letišti. Tato jednotka, která sídlí právě v Pardubicích, má strategickou roli nejen pro vojenskou logistiku, ale i pro logistiku na území ČR v krizové situaci, jako je právě distribuce zdravotnického materiálu v době pandemie. Ministerstvo nyní navrhuje škrtnout projekt hákových nakladačů kontejnerů na podvozku Tatra a vyprošťovacích vozidel Tatra, které právě do Pardubic měly zamířit. Oba projekty mají přitom více než 90procentní podíl českého průmyslu. Vyprošťovacích vozidel má navíc armáda kritický nedostatek. K nově pořizovaným BVP nebo Titusům tak budou chybět podpůrná vozidla.

Škrty se týkají ovšem i vzdušných sil. Ministerstvo chce zrušit pořízení dalších amerických vrtulníků Venom a Viper pro 22. základnu vrtulníkového letectva. To znamená, že tato moderní technika bude provozována na směšných počtech čtyř a osmi kusů. Při tom nelze zvládnout zároveň výcvik osádek, údržbu a k tomu případné bojové nasazení, o náhradě ztrát ani nemluvě.

Vybral jsem skutečně jen několik případů a mohl bych pokračovat ještě dále. Armádu zkrátka čekají další škrty, jako už mnohokrát v minulosti. Vojáci to snesou, jako to snesli už mnohokrát v minulosti. Ale představte si, že jste v jejich kůži: když je potřeba pomoci, neváháte ani chvilku. U toho ale musíte přihlížet, jak vláda vyhazuje peníze za naprosté zbytnosti a jen si tak kupuje voličské hlasy. Jak jsme psali v minulosti, poslední skutečná modernizace české armády proběhla v 30. letech minulého století. A to je strašná ostuda. Vlastně se vůbec divím, že se současní vládnoucí politici dokážou podívat vojákům do očí. Je to, jako byste se dívali zpříma do očí dívce, která vám mnohokrát zachránila „zadek“, ale vy jste ji stejně nevděčně odkopli.