Půr: Divíte se, proč Rusko a Čína v EU posilují? Podívejte se na poslední summit | info.cz

Přestože existují oblasti, v nichž se premiéři a prezidenti shodují, v té možná nejdůležitější se jejich pohledy významně míjí. Řeč je o takzvaných „korona“ dluhopisech, které by eurozóna využila při minimalizaci škod, jež současná krize bezpochyby zanechá na ekonomice. Nejhůře postižené státy – Španělsko a Itálie – mají dlouhodobě problémy se zadlužeností a eurozóna už je jednou musela zachraňovat. Velmi zjednodušeně řečeno taková situace znamená, že bohatý sever eurozóny doplácí na chudý jih. To se nelíbí především Německu, kde je rozpočtová zodpovědnost silně zakořeněná.

Německý přístup ovšem rozlítil italského premiéra Giuseppeho Conteho, který dal Bruselu 10 dní na to, aby našel adekvátní odpověď na krizi. Podle zpravodajského portálu Politico se mu dostalo silné podpory i od Španělska, které je také silně zasaženo koronavirem. Jejich slova nakonec vyvolala tříhodinovou přestřelku a jen tak tak se lídrům členských států podařilo dosáhnout dohody alespoň nad nějakým textem, byť nicneříkajícím.

Můžete namítnout, že členské státy se v posledních dnech přeci jenom trochu probraly, začaly částečně odstraňovat obchodní bariéry a některé si skutečně začaly pomáhat. Nicméně sotva lze přehlížet, že reakce Evropské komise zpočátku byla pomalá a nedůrazná, přijímání opatření spíše živelné a o nějakém závanu solidarity také nemůže být řeč. A to jsou ty skutečně nejviditelnější věci.

Vytvoření finančních nástrojů k řešení krize může být sebesložitější, ale to je obyvatelům, kteří mohou během poměrně krátké doby padnout na dno, úplně jedno. Nezajímá je ani to, že mezi severem a jihem EU zjevně stále existují nepřekonatelné nejenom ekonomické, ale i názorové rozdíly. Že se nakonec premiéři a prezidenti dohodli na společném textu? No a co. Jaký to má efekt?

Až zase uvidíte ruskou armádu najíždět do Itálie v rámci „humanitární“ pomoci a čínské „experty“ najíždějící rovnou všude možně, uvědomte si, že to není nějaké celosvětové spiknutí. Je to jen výsledek evropské neschopnosti a solidarity, o níž se hovoří zejména v unijních smlouvách. Mimo ně už kulhá na obě nohy. Rusko a Čína využívají situace a je to pro ně cesta, jak nám velmi levně plivnout do obličeje. Nicméně způsobili jsme si to sami.