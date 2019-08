Půr: Proč stát vychovává levicové extremisty za peníze daňových poplatníků? | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Možná jste si před nedávnem všimli, že osazenstvo vyklizeného squatu Klinika v centru Prahy zčásti tvořili redaktoři veřejnoprávního rádia Wave, ale zdá se, že praxe, kdy daňoví poplatníci platí pohodlný život levicovým extremistům, jde mnohem více do hloubky. Jako INFO.CZ jsme se v posledních měsících několikrát dostali do hledáčku webu A2larm, kde působí hned několik výrazných postav ultralevicové scény jako Stanislav Biler, Apolena Rychlíková a další. Když je budete pozorně sledovat ve veřejném prostoru, zjistíte, že jejich příjmy tvoří takřka výhradně peníze daňových poplatníků.

Vydavatelem A2larmu je „neziskovka“ A2. Ta vydává mimo jiné ještě kulturní revue A2, na který loni dostala takřka třímilionový grant od ministerstva kultury, pár set tisíc od magistrátu hlavního města Prahy a podobně. Zástupci A2 tvrdí, že financování A2larmu je nezávislé (čemuž můžeme a nemusíme věřit) a podle výroční zprávy (poslední dostupná je z roku 2017) je rozpočet pokryt společností Nodus Technologies, inzercí a dary od čtenářů.

Na Nodus Technologies je nezajímavější, že už vůbec neexistuje, ale nejen to. Jejím jednatelem byl Stanislav Forejt z Ústí nad Labem, na něhož jsou napsány desítky dalších společností, z nichž žádná nezveřejňuje účetní uzávěrku, často sídlí na adrese, kde jsou tisíce dalších ready made společností a kdybych byl podezíravý, skoro bych řekl, že jde o typického bílého koně. Velká část jeho společností navíc vznikla v poslední době a poměrně pravidelně mění názvy, fúzuje jedna s druhou a vůbec se často chová až nesnesitelně kapitalisticky, což osazenstvo A2larmu nemá u ostatních vůbec rádo.

Samozřejmě nechybí ani další spolupráce A2 se státem. Podle Hlídače státu A2 uzavírá barterové smlouvy na účast svých lidí v pořadech Českého rozhlasu. To mě poměrně zarazilo, protože si úplně neumím představit, že bychom jako soukromé médium na něco podobného dosáhli. Stanislav Biler je zase scénáristou České televize, třeba připravované show, která se má věnovat fake news. Apolena Rychlíková pro změnu působí jako externí komentátorka Českého rozhlasu, což je rovněž honorovaná funkce. Takových případů bychom našli mnohem víc, ale zarážející je jedno. Vždy se jedná o peníze daňových poplatníků určené jen jednomu názorovému proudu.

Můžete si být jisti, že když INFO.CZ, Echo24 a další privátní média půjdou pro dotaci na kterékoliv ministerstvo, nedostanou ani korunu. A kdybychom chtěli srovnávat srovnatelné – pokud dotaci dostává Biler, Rychlíková a spol., měl by ji dostat i Konvička a celý jeho Spolek heterosexuálního bílého muže. V podstatě jde o to samé, jen z opačné strany názorového spektra. Stát by měl rozhodně měřit všem stejně, nebo by měl podobné podpory úplně zrušit, což je samozřejmě nejjednodušší řešení.