Suchánek: Nákladní celníci mají vymáhat více pohledávek?! | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA SUCHÁNKA | Vláda minulý týden podpořila návrh ministerstva spravedlnosti, aby neuhrazené justiční pohledávky nově vymáhaly celní úřady. Proti tomu se ohradila Exekutorská komora (EK), která zároveň poukázala na to, že předání kompetence celní správě bude znamenat nižší vymahatelnost pohledávek. Soudní exekutoři jsou podle ní ve vymáhání pohledávek efektivnější a mají větší znalost prostředí. Toto si dle mého názoru nemyslí jen EK, ale i odborná veřejnost, a je to všeobecně známým a logickým faktem. Obecná vymahatelnost pohledávek je podle EK u celní správy zhruba 13 až 15 procent, zatímco u soudních exekutorů 20 až 25 procent.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) po jednání vlády uvedla, že se novela komoře „samozřejmě nelíbí“. „Protože tady dostává stát víceméně přednost. Bude to vymáhat celní správa, tak (exekutoři) přichází o byznys, to je celé,“ uvedla.

Avšak to zdaleka není celé, to je pouze A, které je vyřknuto bez B a C…, což lze s přimhouřením obou očí možná tolerovat u ministra spravedlnosti, zcela překvapující je však podpora u ekonomicky smýšlejících – ministryně financí Aleny Schillerové a premiéra Andreje Babiše. Navíc je i smutné, když ministerstvo spravedlnosti věnuje více péče a pozornosti celníkům než soudním exekutorům, kteří pro stát administrují na vlastní účet a odpovědnost miliony exekučních řízení. Jen od roku 2008 soudní exekutoři úspěšně ukončili více jak 5 milionů exekucí, zdůrazňuji bez vlivu prostředků ze státního rozpočtu.

A teď k číslům. Je třeba si totiž na rovinu říci, že takové vymáhání spojené s náročnou administrativou, IT, právní erudicí a prací v terénu spojené také s využíváním automobilů včetně spotřeby nafty stojí hodně peněz. Proto je zároveň navrhováno, aby stát vzhledem k novým povinnostem posílil personální obsazení celní správy o 120 zaměstnanců. Náklady na ně vyčíslil na 74 milionů korun ročně. To je přece paradoxní, když rozpočet ČR je v deficitu a pan premiér s paní ministryní hledají finanční zdroje, kde se dá. Ale pokud chceme být upřímní, musíme jít ještě mnohem dál. Celní správa totiž už pohledávky vymáhá, jedná se o statisíce případů.

Dle informací samotného ministerstva financí (MF) je průměrný plat civilního zaměstnance v celní správě v roce 2018 33.096,- Kč a celníka 48.970,- Kč. Takže to bude aktuálně s ohledem na vládou schválené nařízení zvyšující platy státních zaměstnanců ještě více. A pozor máme tady také nárok na odchodné, ten podle zákona vzniká příslušníkovi po 6 letech vykonané služby. Nezapomínejme také na nárok na výsluhu vznikající po 15 letech, když průměrná výše výsluhy činí 10.000,- Kč měsíčně. A to raději nebudeme rozebírat provozní náklady. Pro dokreslení celého obrázku má Celní správa více jak 5 tisíc zaměstnanců a bylo by jistě dobré vědět, kolik z nich se zabývá procesem vymáháním pohledávek.

Paradox uzavírám jednoduše tím, že vymáhání prostřednictvím soudních exekutorů a jejich exekutorských úřadů nestojí stát ani korunu, celý proces financují právě exekutoři, resp. dlužníci v případě vymožitelnosti pohledávky. Místo toho stát využívá a podporuje ve vymáhání pohledávek celníky s nadprůměrně vysokými platy ve srovnání se standardem v ČR, navíc s odchodným a výsluhami, přičemž nynějším návrhem chce jejich účast na vymáhání ještě prohloubit.

Z výše uvedeného je tedy jednoznačné, že vymáhání pohledávek celní správou stojí stát a tedy daňové poplatníky stamiliony korun a zároveň, aby toho nebylo málo, úspěšnost vymáhání pohledávek mají celníci nižší než soudní exekutoři.

Vzhledem k tomu, že vykonávám činnost soudního exekutora, lze můj příspěvek posuzovat jako subjektivní, především však chci poukázat na racionální přístup, hospodárnost, dopady na státní rozpočet a uvažování státu. Současně podotýkám, že můj úřad se vymáháním předmětných pohledávek nezabývá.

Nechci kritizovat celníky, jejich práce je záslužná. Nechť zadržují nelegální zásilky a padělané zboží, pátrají po daňových únicích, ať se zabývají kontrolou provozování nelegálních hazardních her a odhalováním nelegálních migrantů. Avšak není racionální, aby vymáhali pohledávky. Notabene když to dělají logicky a objektivně méně efektivně a ještě k tomu mnohem nákladněji.

Věřím, že ministryně financí i premiér si toto uvědomí, stejně tak poslanci parlamentu ČR.

Mgr. Michal Suchánek je soudní exekutor.