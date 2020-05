Velké televizní schizma: Jak moc je česká CNN jenom líbivým faceliftem „Primy z Palmovky“? | info.cz

KOMENTÁŘ VOJTĚCHA KRISTENA | Po roce příprav a našponovaných očekávání odstartovala v neděli nová zpravodajská televize CNN Prima News. Start to byl důstojný a nablýskaný, na drobné prohřešky nehledě, samotné vysílání si časem určitě „sedne“. I přesto byl ale dojem ze sledování tak trochu schizofrenní – jako by občas ani sama stanice nevěděla, zda chce být více Primou, anebo CNN.

Zaprvé: je dobře, že zde nová zpravodajská – a především komerční zpravodajská – televize vzniká. Historie sice naznačuje, že na tuzemský osmimilionový divácký trh mohou být dva zpravodajské televizní kanály ambiciozní myšlenkou, ale divák z takové konkurence pochopitelně těží. Pokud navíc našlápnutá Prima dotlačí ostatní televize k o trochu kvalitnějším výkonům, je to jenom dobře. A zatím to vypadá, že na obou pražských kopcích – na tom Barrandovském i na Kavčích horách – start české CNN berou velmi vážně.

Nedělní start CNN Prima News sledovalo v neděli po zahájení vysílání 83 tisíc diváků, tedy asi 2,3 % lidí s puštěnou televizí. Hlavní zprávy měly v divácké skupině 15–69 let sledovanost 2,1 % a jejich souběžné vysílání na hlavním kanálu Primy mělo podíl na sledovanosti 16 %. Konkurenci v podobě Událostí na ČT24 sledovalo 177 tisíc diváků, což činí asi 5% podíl na sledovanosti.

Prima v neděli večer u diváků zanechala poměrně dobrý dojem. Některé věci se televizi sice nepovedly – namátkou mírně kontroverzní článek o Romech, pokažená infografika, sázka na neznámou výzkumnou agenturu, ne úplně reprezentativní oblečení některých reportérů (jen si představte reportéra CNN ve vytahaném tričku) či „grilování Tvrdíka“. Na těchto jednotlivostech ale vlastně až tolik nezáleží. Každý projekt, jako je spuštění CNN Prima News si projde porodními bolestmi a televize jistě tyto drobnosti vychytá – buď z vlastní iniciativy, nebo jí moment hybnosti dodají diváci či poskytovatel licence – CNN. Z tohoto pohledu bude lepší čas na hodnocení až po stodenní době hájení.

Podstatný je „big picture“ a ten je takový, že Prima se nemá za co stydět. Studio je na českém trhu bezkonkurenční, moderátoři své role až na výjimky zvládali a grafika byla správně asertivní. Suma sumárum, Prima ukázala dobrou televizi. I přesto však vysílání v několika momentech působilo tak trochu schizofrenně.

Nový kanál – a nyní odhlédněme od převzatých pořadů – jako by se nemohl rozhodnout, zda chce být více Primou, anebo CNN. Zda chce navázat na svou DNA pětadvaceti let v českém éteru, občas tendenčně zpracovaného zpravodajství, výstřelků jako diskusní pořady bez oponentů (nedávný duel vicepremiérů jedné strany Havlíček vs. Schillerová) či zaujímání hodnotících postojů ve zpravodajství (interní porada o uprchlících). Anebo jestli chce být více jako americká zpravodajská televize: s nově přijatými zpravodajskými hodnotami, objektivitou od rána až do večera a mírnou rezignací na ředitelem proklamovanou všelidovost („náš divák nebude potřebovat titul z politologie“).

“Romové vidí svět i v takových zkratkách.” Tohle fakt ne, prosím. Ne pod značkou CNN. pic.twitter.com/nDbQTqe6aO — SarkaKabat (@SarkaKabat) May 3, 2020

Nejde přitom o jedinou dichotomii, která se v neděli večer na obrazovce ukázala. Z jistého úhlu pohledu jde proti sobě i samotné spojení obou televizí ve smyslu zpravodajských synergií. Z pohledu tuzemského novináře není moc lákavějších věcí, než mít k dispozici přístup do databáze CNN, zpravodaje takřka po celém světě, možnost zadávat jim reportáže. Jenže tato snad i hlavní přidaná hodnota spojení obou televizí opět naráží na proklamovanou všelidovost. Smutná pravda je totiž ta, že Čechy zahraniční témata nezajímají a ta tak stojí až na samotném okraji jejich zájmu (jak loni ukázala studie Zpravodajství a zpravodajské weby výzkumné agentury Nielsen Admosphere).

Ano, Prima dělá na svém novém kanále dobrou televizi. Ale aby CNN Prima News skutečně uspěla – ať již úspěch v tomto slova smyslu znamená cokoliv, například ředitelem zmiňovaný share 1,5 procenta do roka a do dne – musí divákům přinést wow efekt. Musí začít tam, kde ČT24 končí – nikoliv jen v oblasti nového studia a atraktivní grafiky, ale především přehozením vlastního mindsetu z koleje „Prima“ na kolej „CNN“. Musí chtít zpracovávat zprávy odvážněji, naučit Čechy sledovat zahraniční novinky, odvázat se z pohledu interaktivity, využít multiplatformity. Dostat se do tohoto bodu ale bude stát spoustu práce i času. To, co jsme viděli v neděli večer, byla jenom převlečená a tak trochu načančaná stará známá Prima z Palmovky.