Vrecionová: Nechci žít Babišův jézéďácký sen | info.cz

To není špatný sen z jézéďáckého prostředí, to je realita dnešního Česka. Pro někoho je to noční můra, ale pro jiného splněný sen. „Vidíte, jakou máme podporu? Nikdo neprotestuje!“ Divím se, že tuto větu Andrej Babiš ještě nepoužil.

Opatření proti šíření koronaviru měla zpočátku svůj význam. Nebylo k dispozici dost informací o viru na straně občanů, ani na straně vlády. Počty nakažených se zvyšovaly, ochranné pomůcky nebyly k sehnání. Dnes většina lidí nosí roušky (doma vyrobené), omezila sociální kontakt, dodržuje bezpečný distanc při nákupech v obchodě nebo pracuje z domova, pokud je to jen trochu možné.

Supermarkety zůstaly otevřené, již se k nim přidaly i velké hobby markety. Po bombardování z různých stran udělala vláda ústupky i pro některé další vybrané obchody a provozovny. Například psí salóny. Podle jakého klíče typy provozoven vybírala, nikde nedohledáme.

Klíčem ale nemá být druh prodávaného zboží nebo poskytované služby, ale míra zdravotního rizika. A i bez hlubších epidemiologických znalostí si troufám tvrdit, že při návštěvě malého knihkupectví, kde se najednou vyskytují pouze jednotky lidí, je člověk daleko méně ohrožen nákazou než při víkendové návštěvě Bauhausu. Jenže zatímco hobbymarkety mohou normálně fungovat, malé obchody musí být stále zavřené. Jejich majitelé a zaměstnanci bojují o ekonomické přežití.

Je čas uvolnit opratě!

Dosavadní postup vlády odpovídá dlouhodobému nastavení její mysli. Drobní živnostníci pro ni dosud byli pouhou překážkou, neplatiči daní, které stát nepotřebuje, které sice nějak toleruje, ale musí být pod důslednou kontrolou. Tento postup vláda uplatňuje i nyní, pouze jej rozšířila i na ostatní občany.

Bez ohledu na ekonomickou realitu vláda i nadále slibuje růst důchodů nebo platů státních zaměstnanců a plánuje se kvůli tomu zadlužit o stovky miliard korun. Aby se premiér mohl pyšnit tím, že máme nejtvrdší opatření, devastuje ekonomiku a zejména drobné živnostníky a jejich zaměstnance. Ti velcí to přežijí. Možná budou mít nějaké šrámy, ale přežijí.

Jestli je cílem Andreje Babiše vytvořit větší armádu na státu závislých občanů, tak se mu to daří. Když nemohl živnostníky zlákat na sliby, udělá z nich nezaměstnané, kterým bude zvyšovat dávky.

Tohle bohužel není sen, ale realita, kterou je potřeba změnit!

Autorka je členkou ODS, předsedkyní Spolku pro obnovu venkova a poslankyní Evropského parlamentu