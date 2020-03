Zdechovský: Babiš situaci nezvládá, a proto mu pomáhají trollové   | info.cz

Pozoruhodný nárůst počtu sledujících zaznamenali i další lidé, pravidelně komentující domácí politické dění, jako například František Cerha, který má na starosti twitter ODS, či sportovní komentátorka České televize Darina Vymětalíková – a mohl bych ještě dlouho pokračovat.

Noví followeři jsou Babišovi trollové

Normálně by nárůst počtu followerů samozřejmě nebyl žádný problém. Právě naopak, vyšší zájem uživatelů by byl důvod k radosti. Teď to tak ale není.

Když jsem si nově sledující profily prošel, zjistil jsem, že se většinou jednalo buď o dlouho neaktivní účty, které se najednou záhadně „probudily“, nebo profily narychlo založené nyní v březnu 2020 se jmény jako Pavel, Kamila, David, Jaroslav nebo složeniny obvyklých jmen a řady čísel.

Tyto profily byly nápadné i tím, že často neměly žádné své „followery“. Jejich jedinou aktivitou byly příspěvky (retweety) na podporu Andreje Babiše či dalších politiků za ANO, a pak členů současné vlády. Jak zjistil Martin Jurica, který si dal tu práci a udělal velmi podrobnou analýzu nových Babišových „podporovatelů“, 9 157 účtů „followerů“ současného premiéra bylo založeno v březnu 2020. Zajímavé na nich je, že 6 869 nemá ani jednoho sledujícího, 6 828 z nich ani jednou nic netweetlo a 4 210 má pouze výchozí profilovou fotku.

Trapný pokus pro zlepšení pověsti

Asi je otázkou času, než se ukáže, kdo za profily stojí, protože to „oficiálně“ Marek Prchal popřel. Na základě výše zmíněných dat a prostého pozorování, kdy se pod každým i jen neoslavným příspěvkem mým nebo kohokoliv z opozičních politiků vyrojí hejno nových pro-babišových trollů, ale myslím už teď můžu konstatovat, že drtivá většina z nových twitterových účtů je prostě jen armáda uměle vytvořená čistě jen k podpoře premiéra. Opravdu kdykoli jsem si dovolil vyjádřit se kriticky na adresu Andreje Babiše a ministra Adama Vojtěcha, hned na mě tito noví „sledující“ začali sprostě útočit. Trollí farmy tím tak už dávno nejsou jen oblíbenou hračkou strůjců prokremelské propagandy využívanou jako součást hybridní války.

Pracovníci Twitteru se začali nárůstem falešných účtů v mnoha zemích EU zabývat již začátkem března 2020 a v Evropském parlamentu chceme tuto otázku otevřít také. Vypadá to totiž, že koronavirus naplno ukázal, jak tu nyní funguje „politický marketing“.

Fakt je i ten, že armáda falešných účtů má za současného premiéra žehlit na twitteru jeho problémy a není náhodou, že Babišovo twitterové komando začalo být tak aktivní právě teď. Andrej Babiš totiž nyní na veřejnosti často působí bezradně, chaoticky a současnou situaci s koronavirem očividně téměř nezvládá. Není proto schopný ničeho jiného, než na mě (i další lidi) sprostě útočit pomoci trollích profilů. Za mě proto palec dolů. Ať už je za tím kdokoliv, je to celkem trapný pokus změnit pošramocenou pověst Andreje Babiše.