Někteří novináři zahání lidi do myšlenkového undergroundu. Je to zvrácené, říká Poláček | info.cz

Tomáš Poláček je jedním z nejvýraznějších českých novinářů, který spolu s kolegy opustil vydavatelství MAFRA po příchodu Andreje Babiše. Pod vedením Roberta Čásenského založili měsíčník Reportér, v němž dostal Poláček takřka naprostou volnost věnovat se netradičním reportážím. Naposledy se vypravil s hercem Oldřichem Kaiserem na pětidenní cestu do Osvětimi a Treblinky. „Odjet s Oldou Kaiserem do Treblinky je možná i trošku štěstí. Mám dar, že umím lidi takzvaně otevřít,“ říká v nejnovějším dílu podcastu Insider.

Dvaačtyřicetiletý žurnalista patří zároveň k výrazným kritikům novinářského aktivismu a zastánců „jediné pravdy“. Média se podle něj výrazně shodila během první prezidentské volby, kdy nepokrytě podporovala kandidáta Karla Schwarzenberga, či během migrační krize. „Neuvědomili si, že zahání lidi do myšlenkového undergroundu. Posledních pět let se mi stává, že za mnou lidi chodí a říkají, že si něco myslí a nemůžou to říct nahlas,“ dodává.

Člověk, který nenadává prezidentu Miloši Zemanovi, je podle něj označen rovnou za Zemanova milovníka, což je „zvrácené“. Podobný příměr používá i v případě Václava Klause mladšího. „Je odporný, jak lidi mluví a jak se chovají k mladému Klausovi. Někdy mám chuť mu dát hlas,“ říká s tím, že by v budoucnosti rád udělal obsáhlý rozhovor s jeho otcem. Pokud by mu tedy věnoval zhruba 15 hodin svého času.

Pokud vás zajímají detaily z unikátního putování s Oldřichem Kaiserem, proč Poláček považuje sociální síť Twitter za toxickou, proč ho zklamalo chování jeho novinářských kolegů, proč radí, aby si každý zajel do Ruska a proč se při udílení novinářských cen na některé novináře zapomíná, poslechněte si nejnovější vydání podcastu Tomáše Jirsy a Michala Půra.