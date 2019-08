Praha se musí bránit devastujícímu turismu. Patří sem mrakodrapy, říká architekt Máslo | info.cz

Vít Máslo je jedním z nejvýraznějších současných architektů, který se navíc nebojí mluvit veřejně. V novém dílu podcastu Insider Michala Půra a Tomáše Jirsy ostře kritizoval útlum stavebnictví, který trvá už několik let a negativně ovlivňuje život v celé zemi. „Nejsme schopni postavit dálniční síť a nemáme napojení vysokorychlostní železnicí na Evropu. Stát bez toho nemůže být bohatý,“ říká Máslo.

Máslo tvrdí, že současná situace je kombinací neschopnosti politiků a protistavební lobby, která je velmi dobře organizovaná. „Říkám tomu právní legislativní blackout. Máme systém, který nelze prorazit. První republika měla tisíce zákonů, my máme miliony,“ vysvětluje. Podle architekta se nicméně rýsuje přijetí velmi dobrého stavebního zákona, proti kterému ovšem vystupují aktivisté. „Všichni aktivisté chtějí, aby se jezdilo vlakem, ale podporují protihlukové normy, které omezují stavbu železnic,“ říká.

Největší kritice Máslo podrobil Prahu a to nejenom její současné vedení. Podle něj jsme se dostali do paradoxní situace, kdy je dobře, že nejsou byty. Architekt si právě od toho slibuje změnu v uvažování. „Dnes je dobré, že není kde bydlet. Je to důsledek špatného územního plánování. Byty chybí hlavně střední a nízkopříjmové vrstvě, paradoxně voličům zelených aktivistů,“ dodává.

Máslo upozorňuje, že Praha má největší zónu s památkovou ochranou v Evropě, dvě organizace památkářů, je v UNESCO, a přesto podléhá totálnímu nevkusu. Podle něj je logické, že centrum vypadá špatně, protože se v něm nestaví a majitelé nemovitostí nemají moc jiných možností, než podlehnout epidemii laciného turismu. Město se pak ale rozrůstá do šířky, místo toho, aby se zahušťovalo centrum. „To je strašně neekologická věc. Nutí nás to stavět drahou infrastrukturu. Místo abychom to město zahustili a stavěli uvnitř,“ upozorňuje Máslo.

