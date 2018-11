Nová pražská koalice zabočila prudce doleva. Zaměstnancům chce ručit za hypotéky

Do programového prohlášení nové pražské koalice se dostal návrh na zřízení fondu, kterým by Praha ručila učitelům, policistům nebo zdravotním sestrám za hypotéky. Budoucí koaliční partneři v hlavním městě Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu se v programovém prohlášení zavázali k tomu, že pomohou určitým skupinám obyvatel potřebných pro metropoli dosáhnout na půjčku na vlastní bydlení

Deníku E15 to řekla budoucí radní pro legislativu a podporu bydlení a autorka této myšlenky Hana Marvanová (Spojené síly pro Prahu). Samotné programové prohlášení ještě zveřejněno nebylo. „Máme v návrhu programu, že bychom to spustili jako pilotní projekt pro lidi v profesích, které Praha nutně potřebuje. Jsou to například hasiči, policisté, učitelé, zdravotní sestry,“ uvedla Marvanová. Konkrétní podoba projektu se však ještě musí vypracovat. Myšlenka by měla být podle Marvanové uskutečnitelná cestou městského ručení za hypotéky, což měly Spojené síly pro Prahu i v předvolebním programu.

Město by například mohlo zřídit fond, do kterého by vložilo třeba pět set milionů a tyto peníze by sloužily pro ručení. Město by prý z projektu profitovalo i v situaci, že by dotyčný nebyl schopen úvěr splácet. „Možností by bylo, že město koupí jeho byt a nechá ho tam bydlet jako nájemníka,“ uvedla Marvanová s tím, že město by si tak rozšířilo svůj bytový fond. Někteří koaliční partneři jsou ale k návrhu zdrženliví a stal se tak jedním ze sporných bodů při jednání o programu.

