Beršidskij: Česko ukázalo světu, jak správně zdanit internetové giganty | info.cz

Česko počítá se sazbou sedmi procent z výnosů za prodej digitální reklamy a osobních dat. Kromě toho ovšem do daně zahrnuje i firmy, které jsou pilířem takzvané sdílené ekonomiky, tedy Uber či AirBnb. Celkový výnos nového opatření má přinést do státní pokladny zhruba pět miliard korun ročně. Bloomberg upozorňuje, že Francie čeká od nové daně jen o 2,6 krát více, přestože je z hlediska populace šestinásobně větší.

Návrhy obou zemí jsou velmi podobné, ale Francie počítá s nižší tříprocentní sazbou. Podle Beršidského je ovšem český návrh v některých detailech lepší. Zatímco francouzský návrh vyjmenovává jednotlivé internetové platformy, Češi míří rovnou na výnosy ze zacílené reklamy. „Základní nespravedlnost, že globální giganti prakticky neplatí daně v zemích, v nichž působí, není jediným důvodem, proč vybírat digitální daň. Důležitou otázkou je, co přesně z aktivit technologických firem vyžaduje peněžní kompenzaci pro společnost,“ píše komentátor.

Beršidskij tvrdí, že platformy jako AirBnb či Uber zhoršují problémy s bydlením ve městech, připravují lidi o práci, ale jejich chování lze řešit poměrně jednoduchou regulací. Po pronajímatelích můžete chtít licenci, kterou musí mít hoteliéři, a po řidičích zase licenci, kterou musí mít taxikáři. Evropa se už pokusila část problémů s technologickými společnostmi vyřešit takzvaným GDPR. To ovšem dle Beršidského selhává, protože soukromá data uživatelů neoceňuje, přestože se z nich stalo platidlo. Neumožňuje ani, aby uživatelé získali kompenzaci za to, že internetové firmy s jejich daty obchodují.

Komentátor upozorňuje, že naopak existuje hromada důkazů o škodlivosti takzvané zacílené reklamy. Ta umožňuje manipulaci ve volbách či referendech a podrývá tak demokracii. Jsou to prý ostatně Facebook a Google, kdo zacílenou reklamou na základě masivního sběru dat uživatelů podrývají ekonomickou životaschopnost médií, tedy dalšího pilíře fungující demokracie.

Právě rozpor mezi hodnotou osobních dat a hodnotou, kterou získávají uživatelé (ta je v podstatě nulová či dokonce záporná), vytváří prostor pro vlády, aby od technologických firem požadovaly kompenzace ve jménu společnosti. Beršidskij upozorňuje, že Česko má velmi nízké daně, ale přesto zvolilo poměrně vysokou daňovou sazbu pro technologické giganty. Podle něj takový postup dává smysl, protože v tomto případě neplatí argument, že nově zdaněné společnosti přenesou náklady na klienty. To se sice v případě internetové reklamy může stát, ale znamenalo by to, že reklamní agentury odejdou od Facebooku či Googlu a vrátí se k menším poskytovatelům či vydavatelským domům. A to je v důsledku pozitivní efekt.

„Vlády by se neměly bát říct si o víc peněz. Ve výsledku bychom tak měli získat i ocenění hodnoty našich osobních dat. Česká republika má 9,3 milionu uživatelů internetu, odhady ministerstva financí tak oceňují data každého z nich na 23 dolarů ročně, což je pořád poměrně málo. Aby to bylo ještě více, musíme najít způsob, jak zachovat ziskový byznys s digitální reklamou, aniž by to vedlo k zaškrcení konkurence, která necílí reklamu s využitím osobních dat,“ píše Beršidskij.

Zdanění reklamy, která je založena na osobních datech, je podle komentátora dalším příspěvkem ke „všeobecnému blahu“. S nástupem takové daně bychom navíc po Facebooku a Googlu měli požadovat zpřístupnění jejich analytických dat. „Byl by to zásadní krok k tolik potřebné transparentnosti. Informace, které od internetových firem vlády v rámci zdanění získají, by pak měly být poskytnuty reklamním zadavatelům a veřejnosti,“ dodává Beršidskij s tím, že Česko je sice malá země, ale může jít příkladem i Spojeným státům.