Úspěch českého fotografa v USA: fotografie Vojtěcha Slámy se vydražila za 160 tisíc | info.cz

Snímek Zatím hodně pus vznikl v roce 2006 a dle autora byl inspirován písní Zuzany Navarové. „Počítal jsem s prodejem fotky někde kolem předpokládané ceny, která většinou odpovídá ceně té které fotky na trhu. V tomto případě by to byla asi polovina. Sedm tisíc je překvapení. Je to pro mne velká reklama, v budoucnu by mi to mohlo pomoct získat další zastoupení, výstavy, publikace a podobně,“ komentuje fotograf žijící v Brně výsledek aukce.

Ten lze označit za úspěch také v rámci samotné akce. Byla to její třetí nejvýše vydražená fotografie, přičemž před Slámou byla pouze fotografie Freda Baldwina (portrét Martina Luthera Kinga z 60. let), který je jedenadevadesátiletým zakladatelem FotoFestu. Baldwin se osobně znal s Pablem Picassem, a zdaleka nejen s ním, a je miláčkem houstonského publika. Druhou nejdražší fotografií byla práce britského fotografa Marcuse Lyona. Na pomyslném třetím místě se Sláma umístil s Američanem Bradem Temkinem.

Zatím hodně pusautor: Vojtěch V. Sláma

Nejzajímavější na Slámově úspěchu je ovšem okolnost, že jeho fotografie vystoupala na téměř dvojnásobek očekávané ceny, kdežto snímky Lyona a Temkina byly přirozeně drahé a nedosáhly předpokládané ceny. A nejedná se jen o Slámovy fotografie. V řádu tisíců dolarů se úspěšně vydražily i snímky dalších členů „české výpravy“ Gabriely Kolčavové, Romana France a Igora Malijevského. Novou zástupkyní mladé české fotografie byla letos poprvé také ostravská fotografka žijící v Praze Jitka Horázná. Festival byl bohužel hned druhý den po aukci z důvodu eskalující pandemie koronaviru zrušen.

Celé české skupině se naštěstí podařilo v následujících dnech postupně vyměnit letenky a dostat se různými cestami zpátky domů. Vojtěcha V. Slámu dovezl kamarád z vídeňského letiště na hranice, odkud šel s kufrem, batohem a portfolii pěšky do Mikulova. K akci samotné snad ještě tolik, že šlo o aukci benefiční, autoři si vydražené peníze tudíž neodnesli. Aukce je organizovaná na podporu neziskového festivalu. A také pro to, aby mohli být zváni účastníci ze zemí, pro které je účast těžko dostupná, tím byl ostatně Sláma krátce po mileniu. A tak je dle svých slov rád, že letos mohl FotoFestu jako organizaci, která měla zásadní vliv na vývoj jeho kariéry, tímto způsobem přispět.

Vojtěch Sláma na sebe poprvé upozornil už jako student celou řadou výstav se skupinou Česká Paralaxa kolem přelomu milénia. Sólovým průlomem v jeho kariéře bylo vydání první knihy Vlčí Med spojené s výstavou v Galerii Brno v roce 2004, potvrzené vydáním druhé knihy Colorjoy. K ní se pojila výstava v Domě umění města Brna v roce 2013. Za oceánem to pak byla první výstava v USA v roce 2003 (spolu s Aleksandrou Vajd a Igorem Malijevským v rámci projektu The Photographic Eye).

V USA vystavoval také v New Yorku, Portlandu, Bloomingtonu, mimo USA pak v Japonsku, Mexiku, Německu, Itálii, Rakousku, Litvě a dalších zemích. Minulý rok pak měl dvě výstavy v Číně, které kurátorovala skvělá ruská kurátorka Irina Chmyreva. „A vystavoval jsem právě v Houstonu v rámci většího projektu Velvet Generation (kurátoři Steven Evans a Miroslav Ambroz), opět se zmíněnou českou skupinou Kolčavová, Franc, Malijevský. Všecko mělo dobrou audienci a nebýt situace, pokračovali bychom do další instituce. Věřím, že se k plánům budeme moct po čase ještě vrátit a realizovat je,“ říká.

Kromě toho Sláma aktuálně pracuje na novém materiálu. „Pracuji velice pomalu a soustředěně, průměrně deset let na soubor. Teď dělám na třetím souboru v životě. Všechen materiál je hotový, „jen“ je potřeba ho zpracovat a hledat nakladatele pro třetí monografii a místa, kde to vystavit. Mimo to pracuji na barevném portrétním souboru mé téměř čtyřleté dcery Viktorie Anny,“ prozradil Sláma.

Vojtěch V. Sláma patří mezi renomované české fotografy, kromě jiného vydal dvě knihy. Jeho fotografie jsou zastoupeny ve sbírkách řady špičkových muzeí a v soukromých sbírkách po celém světě. Mimo jiné v Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro v Brazílii, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum v rakouském Innsbrucku, v Museum of Fine Arts v Houstonu, anebo v Kiyosato Museum of Photographic Arts v Japonsku či v Museet for Fotokunst v dánském Odensee.