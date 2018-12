V kauze ČRo Vltava mají máslo na hlavě obě strany. Komentář Michala Půra

Už dlouho se nám nedostalo takto hluboké sondy do fungování veřejnoprávních médií, jako při současné kauze kolem konce šéfa ČRo Vltava Petra Fischera. Nečekejte ode mě nějakou zběsilou obhajobu Fischera, protože Vltavu neposlouchám a absolutně nemám tušení kam a jestli vůbec se stanice posunula. Naposledy jsem s ní přišel do kontaktu, když jí poslouchala moje babička a to je tak před 20 lety. To jen pro upřesnění, že by v posledních dnech někdo mohl získat dojem, že Vltavu poslouchá každý. Neposlouchá, byť to nijak výrazně nesnižuje její důležitost.

Vltava je typickým představitelem média pro velmi specifickou a menšinovou obec posluchačů. V zemi Smetany, Dvořáka, Janáčka, Bohuslava Martinů a dalších je nanejvýš vhodné, aby tady existovala stanice, která se zaměřuje zejména na vážnou hudbu. Pro soukromého investora je provozování takové rozhlasové stanice v podstatě ekonomickou sebevraždou a musí jej zastoupit stát. Roční rozpočet stanice podle prohlášení Českého rozhlasu představuje 64 milionů korun s tím, že v příštím roce se s jeho navýšením nepočítá. Loni bylo do programu investováno o čtyři miliony víc, což je v podstatě zanedbatelná částka. Zejména pro instituci, která jen od daňových poplatníků na koncesionářských poplatcích získá ročně více než dvě miliardy korun. A tady se dostáváme k roli současného ředitele Reného Zavorala.

Od jeho zvolení do čela veřejnoprávního rozhlasu uplynuly téměř tři roky. A co se za tu dobu stalo? Vzniknul plnohodnotný zpravodajský portál iRozhlas, který ČRo v podstatě provozuje ilegálně. Zákon nedovoluje rozhlasu vstupovat na trh zpravodajských portálů, stejně jako to nedovolují pravidla Evropské unie pro státní pomoc. Dosud nevíme, kolik skutečně provoz webu stojí. Podobný příběh je i ČRo Plus. Celoplošná zpravodajská stanice, kde občas slyšíte pořad, že máte co dělat, abyste nenabourali. Pokud tedy ČRo Plus posloucháte v autě.

Pokud se podíváte na složení rady ČRo, tak to je příběh sám pro sebe. Je to v podstatě přehled jedinců (až na naprosté výjimky), kteří by v reálném životě umřeli hlady. Ale už odvedli nějakou práci tu pro jednu, tu pro druhou stranu, tak se můžou ještě hodit. Na radě mě ovšem nejvíc děsí, že s šéfem rozhlasu vychází. Předpokládám, že to je z části revanš za hlas při volbě generálního ředitele, ale i tak je to souznění až děsivé. A tady přichází zastání Petra Fischera. Mám od začátku velmi silný pocit, že radní Tomáš Kňourek, který vznesl bizarní stížnost o „pornu“ na ČRo Vltava, postupoval ve shodě s generálním ředitelem Zavoralem. To vše s cílem „sejmout“ ředitele, který zastává nepohodlné názory. A o názory tu jde především.

Fischer udělal zásadní chybu, že se svými politickými názory netají. Opakoval jsem to v minulosti již několikrát a zopakuji to ještě jednou. Zaměstnanci veřejnoprávních médií nesmí veřejně najevo dávat svůj politický názor. Měla by to být běžná součást práce v ČT, ČRo či ČTK. Jelikož jsem pracoval 10 let v poslední z nich, tak mohu říct, že tak to tam skutečně fungovalo. Názorově jsem se mohl „odbrzdit“ až po odchodu do soukromého sektoru.

Samozřejmě, že neupírám Fischerovi právo na názor, ale jako zaměstnanec veřejnoprávního média se stává snadným cílem. Stačí jedna „porno“ kauza, jakkoliv nesmyslná, a jdete od válu. Kritici budou sice upozorňovat, že Kňourkova stížnost je nesmyslná, ale dali jste vedení dobrou záminku k vaší likvidaci. To pak bude upozorňovat, že jste v minulosti útočili proti kde komu, což se také děje. Zavoralovi se Fischerovi názory samozřejmě nemohou líbit.

Vidíte to na názorové skladbě vysílání, kdy tvůrci programu hlavně v ČRo Plus často postupují cestou nejmenšího odporu – 15 minut fašisti, 15 minut komunisti. Jeho myšlenkový konstrukt je jednoduchý. Aby se udržel v čele instituce s rozpočtem větším než dvě miliardy, je třeba nejdříve vyhovět radním a pak i samotným politickým stranám. Pak vám projde i pár problémů, nebo můžete pomalu začít volat po navýšení koncesionářských poplatků, což se také děje. Další cíl je přitom jasný. Spojení Českého rozhlasu a České televizi. A to taky někdo musí řídit. Kdyby se politici rozhodovali nyní, vítěz je jasný a šéf ČT Petr Dvořák to rozhodně není.