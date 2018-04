ANALÝZA: Rovnost, volnost, Rafale. Macronova Francie zahájila globální ofenzívu

Když se Emmanuel Macron předloni stal francouzským prezidentem, začalo se mu kvůli nevysoké postavě říkat „Micron.“ O dva roky později je asi nejmenší evropský státník všudypřítomný a nepostradatelný. A jakoby mimochodem dělá z Francie geopolitického tygra. Prostředkem jsou zbraně, kterých Francie chrlí do celého světa čím dál více. Nejviditelnější to teď je u letounů Rafale.

Doma se proti němu šikují odboráři, na mezinárodní scéně ale slaví úspěch za úspěchem. Stal se mediátorem mezi nesmiřitelnými oponenty, zdatným vyjednávačem, u kterého se sbíhají nitky. Na pozadí hektické mezinárodní aktivity Emmanuel Macron rozehrává velkou geopolitikou partii.

Macronův cíl je stále zřetelnější. Snaží se využít mocenského vakua ve světě. Velmoci, tedy Čína, Rusko a Spojené státy, jsou natolik zaměstnané svými vlastními složitými vztahy, že věnují pozoruhodně málo pozornosti někdejším koloniálním územím. Přitom nejpozději od časů Benjamina Disraeliho, britského premiéra z viktoriánských časů a prvního přiznaného imperialisty, platí poučka, že země, která se přestane starat o svou zónu vlivu, je na nejlepší cestě o ni přijít.

Toto pravidlo je dobře vidět v Evropě, kde strategická slabost Baracka Obamy doširoka otevřela dveře ruskému vlivu. Stejně tak jakmile se ruský zájem přesunul na jeho západní hranici, do „opuštěných“ regionů se okamžitě přelila čínská vlna. Macron si dobře uvědomil, že mu vývoj hraje do karet. Velká Británie je otřesená svým vlastním rozhodnutím opustit Evropskou unii, Německo se potýká s fází zahraničně-politické stagnace a orientuje se na domácí politiku, italské veřejné kolbiště se ponořilo do hlubokého zmatku. Jinak řečeno, Macronovi „odpadli“ potenciální soupeři z řad mocností druhého řádu.

Emmanuel Macron se náhle stal jediným státníkem západního světa, který si může dovolit dělat světovou vlivovou politiku. Bylo by nadsazené tvrdit, že právě Macron byl hybatelem událostí, je mu ale na místě přiznat, že dokázal rozpoznat příležitost a využívá ji naplno. Používá přitom jednu z nejspolehlivějších geopolitických pouček: Kdo dodává zbraně, získává vliv.

Dobře se to ukazuje na příkladu Indie. Její prudce rostoucí poptávka po moderních zbraních měla být například v klíčovém leteckém segmentu uspokojena ruskými dodávkami. Projekt na stíhačku vycházející z modelu Su-57 se ale tento týden po jedenácti letech zhroutil. Uvolněné místo okamžitě zaplnila francouzská nabídka. Indie už jich má šestatřicet, teď je na stole pokračovací dodávka osmnácti strojů a zdroje z indických politických kruhů tvrdí, že miliardová země je odhodlána pořídit si rafalů dohromady sto.

Na indickém příkladu si lze doložit také to, jakým způsobem Macron dělá zbrojní obchody. Poté, co si přečetl situaci, si vyhodnotil, že se Indie nechce dostat do konfliktu se žádnou z velmocí a proto je přístupná importu ze země, s níž vedoucí státníci Ruska, USA i Číny chtějí mluvit – a tou zemí je Francie. Macron navíc dodávky rafalů šikovně postavil jako government – to – government obchod, kterého se nijak neúčastní Evropská unie. Jinak řečeno, Macron do evropských uší šeptá to, co chtějí slyšet, objímá se s Angelou Merkelovou a nahlas sní o silném tvrdém jádru EU – a pak obratem ruky Unii vynechá z multimiliardového obchodu. Vlivovou pozici, kterou si díky rafalům Macron buduje v Indii, nemusí s nikým sdílet. V tomto směru navazuje na cynickou a efektivní diplomacii Charlese de Gaulla.

Macron se díky své nynější mimořádné zahraniční aktivitě potkává s množstvím světových politiků. A výsledky se dostavují. Když zůstaneme u už zmíněných rafalů, Francie je bude velmi pravděpodobně dodávat do arabských zemí. Na začátku byla dodávka do Kataru, kterou Macron dokázal obratně vyložit tak, že se arabští šejkové začali předhánět v tom, kdo bude mít rafalů víc. Aktuálně se chystají smlouvy se Spojenými arabskými emiráty i Saúdskou Arábií.

Bylo by s podivem, kdyby se Macron ještě do konce svého funkčního období nepokusil dostat francouzské zbraně na jihoamerickou pevninu. Někdejší nájemník Elysejského paláce Nicolas Sarkozy se pokusil prodat rafaly do Brazílie, ale celé výběrové řízení skončilo dlouho se táhnoucím korupčním skandálem. Nedá se předpokládat, že by brazilští politici chtěli znovu dobrovolně šlápnout do stejného marastu.

Je tu ale například Argentina, která s Brazílií vede stoleté závody ve zbrojení a jakkoliv to je zarážející, neprovozuje žádné špičkové vysokovýkonné stíhací letouny. Utilitárně uvažující diplomat Macronova střihu by si pravděpodobně už dávno vzpomněl, že u zrodu současného argentinského leteckého průmyslu stáli dva Evropané, které jejich nacistický škraloup vyhnal za moře: Němec Tank, tvůrce FW-190. A Francouz Dewoitine, tvůrce letounů Devoitine. Pokud se tedy v následujících měsících Macron vydá směrem na Buenos Aires, vítr by docela klidně mohl vanout právě odsud.

Mimochodem: Macron si během posledního setkání s americkým prezidentem Trumpem údajně neodpustil poznámku, že právě rafaly jsou jediné neamerické stroje schopné operovat z palub amerických letadlových lodí. Jak na to Trump reagoval není známo, ale výrobcům problematického palubního letounu F-35 Lightning II mohlo docela klidně zaskočit sousto.