Až překonáme pandemii, musíme zahájit kritickou diskusi o vztazích v EU, zlobí se Kurz | info.cz

Místo vzájemné solidarity si vzájemně škodíme a snažíme se myslet hlavě na sebe. Rakouský kancléř Sebastian Kurz se pustil do ostré kritiky současných vztahů uvnitř Evropské unie. Jako příklad mimo jiné uvedl spor mezi Rakouskem a Německem o ochranné vybavení pro zdravotníky.

I když se v Německu a Rakousku mluví stejný jazykem a vztahy mezi oběma zeměmi by měly být teoreticky užší než u jiných sousedů, při současné pandemii to údajně ani zdaleka neplatí. Podle některých rakouských médií až osobní rozhovor kancléře Kurze s německou kancléřkou Merkelovou přiměl německé úřady k tomu, aby propustily přes hranici kamiony s ochrannými pomůckami pro rakouské zdravotníky.

Německo totiž předtím zakázalo vývoz ochranného zdravotnického zdravotnického materiálů s výjimkou „koordinovaných mezinárodních akcí“. O tom, zda se taková definice vztahuje i na zmiňovaný náklad do Rakouska, rozhodla až dvoutýdenní diplomatická jednání.

„Nemůže se stát, že budeme muset dva týdny úplně sami bojovat za to, abychom zajistili, že kamion s ochrannými maskami, které jsme již zaplatili a naléhavě potřebovali, nezůstane viset na německé hranici. A přitom byli zároveň kritizováni za naše kontroly na hranicích s Itálií,“ řekl včera Sebastian Kurz deníku Kronen Zeitung.

Podobných příkladů dnes podle něj existuje v Evropě mnoho a unie si s nimi neumí poradit. „Jakmile bude koronavirová pandemie překonána, budeme muset zahájit kritickou diskusi a debatu o našich vztazích,“ řekl Kurz.

Do ještě ostřejšího sporu s Německem o zadržované ochranné masky se přitom dostalo i Švýcarsko. V tomto případě vedl spor dokonce až k diplomatickému napětí mezi oběma zeměmi. Německo totiž v prvním březnovém týdnu zadržovalo na svých hranicích kamiony s 240 tisíci ochrannými maskami, určenými pro potřeby švýcarských nemocnic.

Švýcarská vláda si kvůli tomu předvolala německého velvyslance a oficiálně proti zadržování ochranných pomůcek protestovala i u německé vlády. Podle mluvčího švýcarského Státního sekretariátu pro hospodářství (Seco) Fabiana Maienfische, citovaného deníkem NZZ am Sonntag, to navíc nebyl ojedinělý případ.

Podobně se přitom dostala do sporu o zadržování ochranných pomůcek i Česká republika, která údajně omylem zabavila část humanitární pomoci, zaslané z Číny čínským krajanům do Itálie. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se za to omluvil a slíbil náhradu v plné výši.

Některá rakouská a německá média se každopádně začínají ptát, jak to bude se solidaritou mezi zeměmi EU po ukončení pandemie, když tato solidarita úplně nefunguje ani v jejím průběhu. Na otázku, zda se EU musí připravit na záchranu italských bank, daleko přesahujíc dřívější pomoc Řecku, kancléř Kurz odpověděl nejednoznačně: „Nyní je třeba udělat vše pro to, aby tomu tak nebylo.“

Na summitu minulý týden Rakousko prostřednictvím Kurze odmítlo plán na zavedení unijních, takzvaných koronových dluhopisů s tím, že rakouský kancléř odkázal na záchranný fond EURA. Například bývalý italský premiér Enrico Letta označil tento rakouský postoj za nezodpovědný.

I když ale řada zahraničích médií upozorňuje na údajně nedostatečnou solidaritu a dokonce rivalitu mezi zeměmi EU v době pandemie, někteří komentátoři a politici jsou přesvědčeni o tom, že to nebude tak „horké“. O pozitivních příkladech solidarity a vzájemné pomoci uvnitř unie se totiž mluví a píše mnohem méně než o těch negativních. Německo například přijalo do svých nemocnic řadu pacientů s koronavirem z Itálie a Francie, humanitární pomoc si vyměňují i některé nevládní neziskové organizace.