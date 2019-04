Čádor, hidžáb a burka. Náboženský symbol, nebo také móda? | info.cz

Přitom v celé rozjitřené diskusi vlastně nejde o nic jiného než o odpověď na jednu základní otázku. Jestliže má móda sloužit k tomu, aby žena či muž zaujali svým oblečením okolí a cítili se přitažliví nebo zajímaví, mohou být burky, nikáby či hidžáby u muslimských žen považovány za módu? Kurátoři výstavy v Muzeu užitého umění ve Frankfurtu se této přímé otázce snažili vyhnout, avšak marně. Obránci práv žen jejich záměr tvrdě odsoudili.

„Výstava prezentuje ukázky současného muslimského oblečení z celého světa, speciálně se zaměřením na Blízký východ, jihovýchodní Asii stejně jako Evropu a USA,“ napsalo muzeum na pozvánku k výstavě. Podle kurátorů expozice dokazuje, jak oblečení slouží k vyjádření „mnoha aspektů individuální, náboženské a kulturní identity a jak identitu utváří.“ Kromě ukázek různých muslimských šatů, výstava obsahuje obrázky profesionálních fotografů stejně jako fotografie muslimských žen ze sociálních sítí. „Ty poskytují pohled na rozmanitost pozic v muslimském světě,“ píše muzeum.

Výstava opravdu obsahuje ukázky všech druhů oblečení muslimských žen od tureckých čádorů přes hidžáby a nikáby až k burkám, které zcela zakrývají obličej. Některé šaty a šátky jsou bohatě zdobené, liší se od sebe střihem i barevností. Přesto ale podle některých lidskoprávních organizací mají jedno společné. Slouží k tomu, aby žena byla více či méně zahalena tak, aby ukryla své půvaby před zvědavými mužskými zraky.

„Zahalování nemá nic společného s individualitou a rozmanitostí,“ uvedla německá právnička a feministka tureckého původu Seyran Atesová. Představitelé takzvaného politického islámu, mezi které řadí například tureckého prezidenta Erdogana nebo hnutí Muslimské bratrstvo, podle Atesové používají podobné výstavy ke své vlastní propagaci. „A muslimský šátek na ženách představuje jejich vlajku,“ uvedla v tiskovém prohlášení Atesová.

„Současná muslimská móda“

Atesová nesouhlasí ani s názvem výstavy využívající spojení „současná muslimská móda“. Právnička je totiž přesvědčena, že moderní muslimský svět, zbavený dogmat a předsudků, se dokáže bez zahalených žen obejít. „Islamisté dosáhli toho, že obrázek zahalené ženy je typicky muslimský. To nemůžeme připustit,“ uvedla Atesová. Představa islamistů, že zahalení ženského těla, vlasů a někdy i tváře slouží k tomu, aby ženy „sexuálně nerozptylovaly“ cizí muže, podle Atesové odporuje základním lidským právům. Podobný názor mají tisíce dalších lidí, kteří muzeum bombardují stížnostmi a žádostmi o okamžité zrušení výstavy.

Jenže v diskusích se objevují i jiné názory, a to zdaleka nejen od muslimů. Někteří diskutující takzvanou muslimskou módu hájí s tím, že představuje protiváhu současnému západnímu kultu nahoty a všudypřítomné pornografie. „Když se nejedná o burky, které zahalují celý obličej, ale třeba hidžáby, přijde mi to v dnešní době jako docela slušivé a vkusné oblečení. A mnohým ženám opravdu sluší,“ napsal jeden z diskutující na blogu o frankfurtské výstavě.

Další upozorňují, že ukázka různobarevných a různě stylizovaných burek, hidžábů, nikábů nebo čádorů dokazuje rozmanitost muslimské módy, které určitě nepředstavuje to samé jako „vězeňský mundúr“ nebo stejnokroj jeptišek. „Některé kusy jsou opravdu úžasné, sama bych si je koupila. Vůbec jsem netušila, že muslimská móda může být tak různorodá a přitažlivá,“ napsala další diskutující.

Podobně hájí výstavu i ředitel frankfurtského muzea a spoluautor expozice Matthias Wagner. „Muslimský šátek je pro mě ukázkou toho, že žijeme v multikulturní společnosti,“ řekl Wagner deníku Die Welt. Výstava podle něj představuje ukázky „skromné módy“ z celého světa, která nemůže být prezentována pouze jako způsob „zahalování“ žen.

Úder do tváře

Jenže feministická hnutí taková interpretace neuklidnila. Právě naopak. Ředitelka feministické organizace „Terre des Femmes“ Inge Bellová označila výstavu za „úder do tváře“ všem ženám, které nechtějí nosit šátek nebo si ho chtějí sundat a není jim to dovoleno. „Muslimský šátek by neměl být oslavován jako módní doplněk, protože jím zkrátka není,“ uvedla Bellová. Pokud ženy v některých zemích a regionech zahalování odmítnou, hrozí jim vysoké tresty a někdy i smrt. „Výstava je skandál,“ uvedla doslova Bellová.

Problémy s definicí toho, co vlastně čádory či hidžáby představují, přitom mají paradoxně i mnozí muslimové. Na jedné straně podle nich vychází částečné nebo úplné zahalování ženských vlasů a částí těla z muslimských náboženských tradic, na druhou stranu výstava ukazuje, že i čádor nebo hidžáb lze různými barevnými a stylovými kombinacemi využít i jako něco, čím i muslimská žena může vzbudit pozornost okolí a obdiv mužů.

„Móda? Ne, módou bych to určitě nenazval. Jedná se v první řadě o náboženských symbol,“ řekl INFO.CZ syrský zubař Khozam Abourdan, který žije v Česku a jehož manželka nosí muslimský šátek. Na druhou stranu připouští, že i jeho žena má doma hodně různých muslimských šátků různých barev a zdobení, které mění podle potřeby. A využívá je tedy i jako módní doplněk. „Z tohoto pohledu to asi móda je,“ říká Abourdan.