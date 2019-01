Evropa se bojí nové „nikotinové bomby“. V USA kvůli ní propadly závislosti statisíce dětí

Statisíce dětí a mladistvých nově propadlých závislosti na nikotinu. Takový dopad má podle lékařů ve Spojených státech rozšíření elektronické cigarety značky „Juul.“ Některé evropské státy proto chtějí v obavě z rozšíření této nové drogy do Evropy přijmout speciální zákony.

Elektronická cigareta „Juul“ přitom vznikla jako klasická odpověď na rozšiřující se zákaz kouření ve veřejných prostorách, v jehož vymáhání jsou Američané ještě přísnější než většina evropských států. Nápad se zrodil v hlavě Jamese Monseese a Adam Bowena, dvou studentů Stanfordské univerzity, kteří v rámci svého „start-upu“ uvedli na trh elektronickou cigaretu, obsahující směs s vysokým obsahem nikotinu.

Cigaretě Juul, která podobně jako jiná zařízení tohoto druhu nefunguje na základě spalování tabáku, ale na základě vdechování páry z roztoku s nikotinem, dali tvůrci různé ovocné chutě a svěží design a název, atraktivní pro mladé a teenagery. Právě ti, a nikoliv dospělí, vzali vynález doslova útokem. A to i přesto, že legálně si ho mohou koupit pouze dospělé osoby. Jenže to neznamená, že se k němu stejně jako ke klasickým cigaretám děti nedostanou.

Někteří lékaři v USA dnes hovoří doslova o epidemii „Juul“, protože podle některých odhadů kouří tuto elektronickou cigaretu alespoň občas každý čtvrtý mladistvý, z toho velká část se stala kvůli ní závislá na nikotinu. Kouření této cigarety dokonce mezi mladými získalo speciální pojmenování: juuling.

„Tyto cigarety ohrožují celou novou generaci dětí z hlediska závislosti na nikotinu,“ napsal už loni v dubnu americký senátor Dick Durbin společně s deseti dalšími senátory výrobci cigaret Juul, společnosti Juul Labs Inc. Podobné varování přichází i od lékařů. „Volají nám stovky bezradných rodičů, kteří nevědí, co s tou novou módou mezi dětmi mají dělat,“ citoval list Businnes Insider dětského lékaře Nicholase Chadiho z dětské nemocnice v Bostonu.

Na rozdíl od klasických cigaret, jejichž kouř je cítit a vidět, se elektronické cigarety dají snadno bez jakéḱoliv pozornosti „kouřit“ třeba i v dětském pokoji nebo na chodbě školy. K této „výhodě“ elektronické cigarety pro mladistvé se navíc přidává i nový trend „juulování“, v jehož rámci se mladí lidé fotí nebo natáčejí s cigaretou „juul“ na sociální sítě.

Někteří američtí politici i lékaři proto obviňují autory nápadu, že od začátku cílil právě na mladistvé a nikoliv na dospělou populaci. To ale výrobce odmítá. „Stejně jako cigarety i Juul nemá v rukou dětí a dospívajících co dělat. Obsahuje nikotin, tedy látku, která vytváří závislost,“ napsala v oficiálním tiskovém prohlášení společnost Juul Labs. Mnoho obchodníků ale údajně nekontroluje dostatečně, komu elektronickou cigaretu prodává, případně na kontrolu zcela rezignuje. „Proto jsme některé obchodní vztahy přerušili,“ tvrdí výrobce.

Juul zůstává v USA i nadále legálním zbožím, i když obsahuje v porovnání s klasickou i běžnou elektronickou cigaretou zhruba dvojnásobné množství nikotinu. V USA je však horní povolená hranice pro nikotin ve směsi pro elektronické cigarety třikrát vyšší než v Evropské unii. V EU se mohou prodávat pouze takové náplně, které obsahují maximálně 20 miligramů nikotinu na 100 mililitrů směsi.

I přesto se však evropští odborníci obávají, že je jen otázkou času, kdy se „juulování“ mezi mladými rozšíří ve velkém i na evropský kontinent. A to formou nelegálního dovozu. „Takovému vývoji musíme všemi silami zabránit. V USA vedl vstup Juulu na trh ke zdravotnické katastrofě a ohrožení zdraví u statisíců lidí, kteří do té doby neměli v ústech žádnou cigaretu,“ řekla německému listu Frankfurter Allgemeine Zeitung protidrogová koordinátorka německé vlády Marlene Mortlerová. Podle ní by se Evropa měla urychleně zamyslet nad tím, zda nezmění zákony pro prodej elektronických cigaret a ještě víc nesníží maximální obsah nikotinu.