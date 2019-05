Konzervativci v USA vrací úder. Chtějí si vysoudit zákaz potratů | info.cz

Přísnější legislativu schválilo hned několik amerických států. Georgia, Mississippi nebo Ohio přistoupily ke zkrácení doby pro legální potrat na šest týdnů od početí. Hranicí je chvíle, kdy plodu začíná bít srdce. Kritici však upozorňují, že během prvních šesti týdnů řada žen o těhotenství neví a lhůtu na potrat zmeškají.

Zdaleka nejdále zašla Alabama, k jejíž republikánské guvernérce Kay Iveyové nyní míří státním zákonodárným sborem schválený návrh na plošný zákaz potratů. Jedinou výjimku z něj mají ženy, jimž těhotenství ohrožuje život. Na potrat by ale nemohly budoucí matky, jež dítě počaly po znásilnění nebo incestu. Samotné ženě by za potrat trest nehrozil. Lékař, který by jej provedl, by ale mohl jít do vězení až na 99 let.

Mluvčí Iveyové prohlásila, že guvernérka se „zdrží komentáře do doby, než bude mít čas si podrobně prozkoumat schválenou variantu návrhu“. Republikánští zákonodárci ale očekávají, že jejich rozhodnutí, jemuž předcházela vzrušená debata, potvrdí.

V takovém případě by zákon s největší pravděpodobností skončil u soudu. „Chceme, aby potraty byly bezpečné, a chceme, aby jich bylo málo. Ale měly by být legální, protože potraty tu budou tak jako tak,“ prohlásila alabamská demokratická senátorka Linda Coleman-Madisonová. Právě na rizika spojená s přesunem interrupcí do ilegality upozorňují oponenti návrhu nejčastěji.

Pro konzervativce jsou ale podobná nařízení šancí, jak dosáhnout vyššího cíle. Podle nich je těhotenství boží dílo a člověk nemá právo jej vlastním rozhodnutím ukončit. „Až dosud nebyla žádná vyhlídka na zvrat v precedentu Roeová versus Wade,“ pravil pro New York Times protipotratový aktivista z Alabamy Eric Johnston.

O co jde? Rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1973 umožnilo provádět potraty na celém území Spojených států. Do té doby se legislativa lišila stát od státu. Liberálnější části USA v 70. letech potraty v nějaké podobě povolovaly, například Texas, z nějž pocházela Norma McCorveyová, která pod jménem Jane Roeová možnost potratu v prvních 12 týdnech těhotenství u soudu vybojovala. Mimochodem, McCorveyová v 90. letech otočila. Konvertovala ke katolické víře a vystupovala proti právu na interrupce.

Precedent Roeová vs. Wade byl ústředním tématem během loňského schvalování soudce Nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha. Kavanaugh totiž překlopil většinu u soudu na stranu konzervativců. Jak by mohla případná změna pravidel vypadat, naznačilo rozhodnutí Nejvyššího soudu, kterým soudci minulý týden zrušili dosud platná pravidla stanovená rozsudkem v kauze Nevada vs. Hall z roku 1979. Na jeho základě bylo možné žalovat americký stát i u soudu v jiném státě federace.

Soud těsnou většinou 5 proti 4 toto pravidlo zrušil. Konzervativní soudci hlasovali pro změnu, liberální byli proti. Soudce Clarence Thomas, jenž sepsal stanovisko většiny, odůvodnil zrušení precedentu jen stručně. Precedenty většina nepovažovala za neměnné a při posuzování zohlednila tři faktory – kvalitu tehdejšího rozhodování, soulad se souvisejícími rozsudky a vývoj legislativy od rozhodnutí.

Jestli takto snadno zvrátí soudci i případ Roeová vs. Wade, nebo třeba rozhodnutí o povolení stejnopohlavních svazků, už není tak jisté. Podle někdejší zpravodajky New York Times Lindy Greenhouseové, která dění u Nejvyššího soudu desítky let sledovala, se vrcholný orgán justice nemusí zákony o potratech vůbec zabývat, jelikož narazí už u soudů nižší instance i odvolacího soudu. „Nejsnazší věcí pro Nejvyšší soud pak bude odmítnutí přezkumu. Soud nemusí říkat vůbec nic,“ prohlásila Greenhouseová v rozhovoru pro magazín New Yorker.

Její slova dokládá i historie podobných návrhů. Soudy řešily více jak deset případů, kdy se zákonodárci rozhodli omezit potraty jen na prvních šest týdnů těhotenství. Ve všech případech je justice označila za neústavní a nezačaly platit. Jen tento rok takto soudy zrušily nařízení v Iowě a Kentucky.