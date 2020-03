Koronavirus nepodceňuje ani Putin. Rusko se připravuje na černé scénáře | info.cz

Epidemie nového typu koronaviru zahýbala světovými trhy a silně dopadá na globální ekonomiku. OECD už zhoršila výhled jejího růstu a zároveň varovala, že pokud se šíření epidemie nepodaří dostat rychle pod kontrolu, může globální ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku spadnout do recese. Na dopady koronaviru se snaží připravit i ruská vláda, OECD předpověděla tamní ekonomice zhoršení růstu o 0,4 procentního bodu. Jaké bude mít epidemie přesné následky, se ale nyní těžko odhaduje a neshodnou se na tom ani experti. V případě Ruska představuje velké riziko zejména pro energetický sektor.

Ruský prezident Vladimir Putin svolal minulý týden schůzku představitelů ekonomických institucí a největších firem z energetické oblasti. Důvodem nebylo nic jiného než právě situace kolem nového koronaviru a jeho vlivu na světové trhy. Bylo přitom zjevné a ostatně ani ruský prezident to nijak nepopíral, že další vývoj je pro něj jen těžko odhadnutelný. I proto se má Rusko připravit na všechny scénáře, které lze jen vymyslet.

Premiér Michail Mišustin dal zároveň ministru ekonomického rozvoje Maximu Rešetnikovovi za úkol vypracovat novou makroprognózu, která bude brát do úvahy další rozšíření koronaviru. Ta předchozí totiž počítala s tím, že se čínská ekonomika začne na konci prvního kvartálu zotavovat a že dopady na ruskou i světovou ekonomiku budou minimální.

První zásah pro ruskou ekonomiku představoval již pokles cen ropy na světových trzích. Jen v rozmezí mezi 21. únorem a 3. březnem spadly ceny ropy Urals z 56 na 45 dolarů. Bezprostředně se tak zpomalí plnění fondu národního bohatství, respektive může dojít dokonce k jeho čerpání pro pokrytí výpadku příjmů státního rozpočtu. Očekávat se dá také propad poptávky, s níž plán rozpočtu moc nepočítal. Krátkodobě by nemuselo jít o gigantický problém, ostatně ceny ropy jsou notoricky volatilní, ale při dlouhodobém výpadku by se mohlo jednat o problém. Rusko však kvůli němu jistě nezkrachuje, do toho má i vzhledem k mizivému státnímu dluhu a obrovským rezervám centrální banky více než daleko.

Hrozící světová krize v důsledku epidemie koronaviru se bude probírat i na setkání OPEC+ 5. a 6. března. Zvažovat se přitom budou různé scénáře, přičemž každý z nich má svá rizika. Moskva se staví velmi zdrženlivě k dalšímu omezení těžby. Nejde ani tak o altruismus, ale o obavu, že by to jen přiživilo hrozící krizi. Proti se staví i Rosněfť v čele s mocným Igorem Sečinem. Ostatně omezení těžby ropy by udeřilo nejvíc právě na tuto společnost. Nejde přitom jen o příjmy z prodeje, ale také o dluh společnosti, stejně jako o cenu jejích akcií. Jak ukázal rok 2008, pád cen akcií ropných firem může zkomplikovat splácení jejich dluhů. Za úvěry totiž společnosti ručí velmi často právě svými akciemi.

Nejde jen o ropu. Pro Rusko a jeho energetický sektor bude negativní vliv doplněn ještě extrémně teplou zimou, která nepřeje zejména cenám zemního plynu. A to v situaci, kdy šly dolů ceny této komodity na trzích v Evropě. Spolu s možným útlumem průmyslové aktivity v důsledku šíření koronaviru, což je také důležitý faktor pro odběr zemního plynu, půjde o další nepříjemnost pro ruskou ekonomiku.

Problémy ale mohou zažít i další sektory. Rusko v poslední době hodně investovalo do posílení turismu jako perspektivního oboru pro další diverzifikaci své ekonomiky. Ostatně, mistrovství světa ve fotbale v roce 2018 mělo ukázat Rusko jako přitažlivou turistickou destinaci. Tomu ale epidemie koronaviru alespoň prozatím učinila přítrž.

Situace je nepříjemná i pro další zásadní odvětví pro ruskou ekonomiku, především ta exportní, byť tam by mohl zapůsobit vliv oslabujícího rublu. Například Rosoboronexport už vydal informaci, že se možná dodávka protiletadlových systémů S-400 do Číny bude muset o neurčitý čas z důvodu rozšíření epidemie koronaviru odložit. Vliv na další sektory ruské ekonomiky je zatím jen stěží odhadovatelný.

Ruští představitelé se tak, ostatně jako zbytek světa, ocitli v situaci, kdy prakticky nikdo neví, co se bude dít. Na jednu stranu může celá panika velmi rychle ustat a následky být relativně omezené. Při masivnějším rozšíření do afrických či latinskoamerických zemí, popřípadě do Indie, kde se nedá očekávat zavedení podobně drastických opatření, jaká přijala Čína, může být vliv obrovský.