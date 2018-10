Německo se obrací k Číně. Obchody rostou, řadě expertů ale dělají vrásky

Německo se obrací k Číně. Čím dál napjatější vztahy Berlína se Spojenými státy se projevují i na ekonomice. Za poslední dva roky se pozornost země soustředila více na východ než na západ. Čína se tak rázem stala největším německým obchodním partnerem. Celkový objem obchodu mezi Čínou a Německem činil v roce 2017 179 miliard dolarů (takřka 4 biliony korun). To je dvakrát více než v případě Velké Británie a trojnásobek francouzské bilance.

„Vývoj v Číně je až neuvěřitelně rychlý,“ prohlašuje Sabine Heroldová, jejíž firma na výrobu lepidel nedávno otevřela nové zařízení v Šanghaji. I jí pomohla ekonomická diplomacie, kterou roky praktikuje německá kancléřka Angela Merkelová. Za 13 let v úřadu navštívila Čínu jedenáctkrát, klíčovým bodem jednání je přitom vždy i podpora německých firem na čínském trhu.

Německo pomáhá svým podnikům i jinak. Vytvořilo unikátní síť vývojových center přímo v Číně. Tři centra financovaná německými státními bankami leží v Pekingu, Šanghaji a přístavním městě Tchaj-cchang. Malým a středním exportérům nabízí administrativní služby nebo konzultace ohledně získávání licencí či lidských zdrojů. Počet firem, které jejich služby využívá, vzrostl z 200 v roce 2015 na současných 300.

„Německé podniky chtějí mít v zahraničí záchrannou síť. Když v Číně uděláte chybu, může to mít dopad na ústředí v Německu,“ vysvětluje pro agenturu Bloomberg smysl aktivit Christian Sommer, jenž vede centrum v Šanghaji. Centra jsou populární nejen u německých firem, ale také u představitelů čínských měst a regionů. Ti lobbují, aby příště německá vláda postavila zařízení právě u nich. Němci nyní zkoumají až 10 nových lokalit, do nichž by mohli projekt rozšířit.

INFOGRAFIKA: Nová Hedvábná stezkaautor: INFO.CZ

Rizika čínské cesty

Německý obchodní příklon k Číně probíhá v časech, kdy kvůli krokům amerického prezidenta Donalda Trumpa narůstá obchodní napětí mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Z německých byznysových kruhů se ale neozývá jen podpora. Mnozí varují, že tím Berlín nahrává čínské iniciativě Pásu a stezky, jež chce ekonomicky propojit Evropu, Blízký východ a Afriku. Kritici namítají, že se tím Peking snaží překopat současný obchodní řád.

„Pokud západní svět nedokáže jednat společně ohledně volného obchodu, Čína může ignorovat mezinárodní systém a změnit Pás a stezku na novou Světovou obchodní organizaci,“ domnívá se výkonný ředitel Siemensu Joe Kaeser, jenž si myslí, že by Němci měli být při obchodech s Čínou ostražití. Obrat k Pekingu představuje riziko i kvůli obchodní válce mezi Washingtonem a Pekingem, která může německý export poškodit.

Číňané jsou často také terčem podezření, že za ekonomickou spoluprací vidí příležitost, jak získat know-how, které následně okopírují. Investice do zahraničních podniků jsou součástí plánu Made in China 2025, jenž je trnem v oku například americké vládě. Od představení plánu v roce 2015 investovala Čína do nákupů německých firem 26 miliard dolarů (asi 580 miliard korun). Berlín však v poslední době přistupuje k akvizicím opatrněji. Letos v srpnu například poprvé zablokoval pokus o převzetí společnosti Leifeld Metal Spinning AG.

O větší obchod s Čínou se snažilo i Česko

O ekonomickou diplomacii a posílení obchodu s Čínou se v minulosti snažilo i Česko. Nejvíce se angažoval prezident Miloš Zeman. Tahounem čínských investic měla být firma CEFC, jež v roce 2015 koupila řadu podniků a nemovitostí, mezi nimi například Pivovary Lobkowicz, strojírenskou firmu ŽĎAS nebo fotbalovou Slavii.

Její angažmá ale dopadlo neslavně. Zakladatel CEFC a Zemanův poradce Jie Ťien-ming v únoru zmizel. Nyní vyšlo najevo, že čelí obvinění z uplácení vysokých čínských politiků. Podle všeho jej vyšetřuje vnitrostranická disciplinární komise. Není zřejmé, jak dlouho může proces s byznysmenem trvat. Navzdory problémům doma je však Jie Ťien-ming stále součástí poradního sboru českého prezidenta.

CEFC po aféře kolem úplatků upadla do dluhů a vstoupila do ní čínská státní firma CITIC. Pozadu zůstaly i slibované investice. Ačkoli Pražský hrad mluvil až o 95 miliardách korun jen v roce 2016, celkový objem peněz činil na konci roku 2017 podle České národní banky necelých 23 miliard, přitom loni nedosáhly ani 6 miliard korun. Z velké části přitom nejde o investice, nýbrž o akvizice, tedy nákupy již existujících podniků.