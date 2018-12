Putinova „one man show“: Je to člověk televize, věřit se mu nedá, říkají pro INFO.CZ experti

Pro šéfa Kremlu Vladimira Putina to byla již 14. velká tisková konference, které se každý rok těší stále větší novinářské účasti. Na letošní konferenci se akreditovalo rekordních 1702 novinářů a populární zůstává také u ruské veřejnosti.

„Značná část ruské společnosti na to určitě stále slyší, navzdory tomu, že se tiskové konference začínají podobat jedna druhé. Je to nekončící litanie proseb o pomoc – proseb o to, aby se Putin osobně věnoval řešení nějakého problému, což ruský prezident většinou přislíbí,“ popisuje pro INFO.CZ odborník na Rusko Michael Romancov s tím, že v případě otázek novinářů ze zahraničí – například ohledně situace na Ukrajině – zase Putin vystupuje v roli ostrého nesmiřitelného lídra.

Rusista Jan Šír pro INFO.CZ upozorňuje, že nejde o jedinou akci „gigantického formátu“, kterou Putin cílí na ruskou veřejnost i směrem do světa. Další tisková konference ho čeká na jaře, kde mu otázky pokládají „obyčejní lidé“, vše už je ale předem nacvičené.

„Je to samozřejmě součást budování kultu jeho osobnosti a pro Putina fantastická příležitost, jak vysílat ven zprávy, které potřebuje. Už jen to, že konferenci komentujeme za ruskými hranicemi, svědčí o tom, že pomocí těchto akcí je Putin schopný formulovat strategickou komunikaci ruského státu,“ míní Šír.

Co tedy během konference pod taktovkou Vladimira Putina zaznělo?

Ekonomika

Na úvod debaty s novináři Putin jako tradičně nezapomněl vyzdvihnout úspěšné výsledky ruské ekonomiky, jako je růst hrubého domácího produktu za deset měsíců letošního roku o 1,7 procent nebo zvýšení reálných příjmů obyvatelstva o 0,5 procenta.

„Putin zmínil celou řadu čísel, otázkou ovšem je, zda se jim dá věřit. Naposledy na to poukázali v Ruské akademii věd, že ruské statistiky začínají být statistikami sovětskými v tom slova smyslu, že jsou krajně nevěrohodné. Na druhou stranu, i pokud by byla čísla – například ohledně růstu hospodářství – věrohodná, jsou stále hluboko pod úrovní, kterou by Rusko mělo vykazovat, pokud má být splněn cíl, který Putin deklaroval – a to, že se má ruská ekonomika stát jednou z pěti největších na světě,“ komentuje slova Putina Romancov.

„K tomu by bylo zapotřebí, aby tempo růstu HDP bylo několik let po sobě vysoko nad úrovní 6,5 až sedmi procent. Tomu se ale neblíží ani náhodou. Ruská ekonomika několik let stagnuje, mírně klesá, a pokud roste jako v letošním roce, roste pomaleji než světová ekonomika. To znamená, že ty úspěchy, které se Putin snaží prezentovat, ve skutečnosti žádné úspěchy nejsou,“ dodává pro INFO.CZ.

INFOGRAFIKA: Smlouva INFautor: Info.cz

Kromě zdůraznění „úspěchů“ Putin zároveň přiznal i některé nedostatky stavu ruské ekonomiky, jako je růst inflace v posledních měsících – ta zřejmě překoná roční míru ve výši čtyř procent. „Musíme vstoupit do jiné ekonomické ligy,“ prohlásil šéf Kremlu o významu národních projektů, které mají urychlit rozvoj země. Rusko prý potřebuje průlom, aby si zajistilo budoucnost.

„V oblasti ekonomiky se Putinovi těžko vylhává, protože Rusko je na tom špatně. Když se podíváme na HDP, Rusko je na úrovni roku 2008, zatímco zbytek světa se někam pohnul. Tady musel přiznat, že je prostor pro zlepšení,“ vysvětluje Šír.

Jaderná válka

Putin také varoval před rostoucím nebezpečím jaderné války i zániku civilizace a lidstva. Moskva však podle něj neusiluje o převahu, ale uchování strategické rovnováhy. „Zajišťujeme svou bezpečnost a víme, jak to dělat,“ komentoval Putin vývoj nových ruských zbraní, které podle něj mají být schopny proniknout jakoukoliv protiraketovou obranou.

Nebezpečí jaderného konfliktu se podle Putina zvyšuje tím, že se rozpadl mezinárodní systém, který dosud bránil závodům ve zbrojení. Ale na americkou protiraketovou obranu prý Rusko muselo odpovědět vývojem nových zbraní. Putin také uvedl, že je těžké si představit, jak se bude situace vyvíjet, pokud Spojené státy odstoupí od dohody o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. Situace je podle něj „na hraně“ a stoupá i hrozba lidského omylu a selhání.

„Slova o hrozbě jaderného konfliktu byla vzkazem především do zahraničí,“ míní Šír. „Upínání se na ruský jaderný potenciál je součástí ruského částečného zastrašování – to je podle mého názoru mířeno primárně navenek, aby si v zahraničí všichni uvědomili, s kým mají tu čest,“ říká pro INFO.CZ.

„Není bohužel nic překvapivého, že Putin mluví o jaderných zbraních a možnosti jaderné války – to je tón, který se objevil před několika lety a navzdory tomu, že nikdo nikdy nezpochybnil skutečnost, že Rusko je jaderná mocnost, začíná hrát tuto kartu čím dál víc, což stále víc zapadá do stále agresivnějšího tónu zahraničněpolitických a politicko-bezpečnostních vyjádření špičkových představitelů ruského režimu včetně prezidenta,“ dodává Romancov.

Ukrajinský válečný stavautor: Info.cz

Ukrajina

„My chceme všude na Ukrajině mír a rozkvět. Máme na tom zájem, protože Ukrajina zůstává jedním z nejdůležitějších partnerů a vzájemný obchod roste přes všechno úsilí kyjevských úřadů i letos. Ale dokud jsou v kyjevských kabinetech rusofobové, nechápající zájem vlastního lidu, bude tato nenormální situace pokračovat, a to bez ohledu na to, kdo je v Kremlu,“ prohlásil Putin, když odpovídal na dotaz ukrajinského novináře ohledně výměny zajatců a správy Donbasu.

Otázky směřované na ruského prezidenta nemohly opomenout ani nedávný incident v Kerčském průlivu, který vedl k dalšímu prohloubení rusko-ukrajinského konfliktu. Putin přitom potvrdil, že nehodlá vyslyšet výzvu světa k osvobození ukrajinských námořníků zajatých minulý měsíc u Kerčského průlivu, kde Rusové ostřelovali a následně se zmocnili tří lodí ukrajinského vojenského námořnictva.

Putin přitom znovu obvinil Kyjev, že vyslání lodí do Kerčského průlivu byla provokace. Tato akce se podle něj povedla jen z hlediska zvýšení popularity stávajícího prezidenta Petra Porošenka v předvolebních průzkumech. Putin současně obvinil ukrajinské vedení, že počítalo s tím, že někteří z námořníků zahynou, ale to se naštěstí nestalo.

„To, co Putin říká o Ukrajině, je jejich oficiální verze. On tvrdí, že Ukrajina je partner a Porošenko si chce zvednout rating před volbami, ale na Ukrajině pět let probíhá válka a my tu komentujeme nějaká Putinova slova místo toho, že tam ta válka probíhá. To je vždy problém, když se vrhnete na komentování ‚one man show‘ tohoto typu, která má od počátku jasný cíl,“ komentuje Putinova slova o situaci na Ukrajině Šír, kterého prý mrzí, že se slovům ruského prezidenta věnuje tolik pozornosti, místo aby se sledovala praktická ruská politika.

„Podobné konference už sleduji s menším nadšením, protože Putin je člověk televize – my nevíme, co si myslí nebo co udělá. Součástí jeho chování je právě jednat překvapivě, útočit jako první, protože na nějakou dlouhodobou konfrontaci nejsou připravení. Tohle je do velké míry součást zastírání pravé povahy věcí a problémů, do kterých jsou namočení. My tady ale vynakládáme analytická úsilí, abychom zjistili, jestli nelze z nějakého jeho slova něco dovodit,“ kritizuje odborník.

„Myslím, že poměr toho, co Kreml říká a co dělá, je natolik volný, že přínos sledování každé věty, kterou Putin pronese, je značně omezený – zvlášť v poslední době, kdy se ukazuje, že je zdrojem masivní dezinformační kampaně,“ uzavírá Šír.