Skončí americký ministr financí Mnuchin? „Jsem na něj hrdý," popírá to Trump

The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované zdroje dále napsal, že Trump kritizuje Mnuchina za jmenování šéfa americké centrální banky (Fed) Jerome Powella, který zvyšuje úrokové sazby.

Trump má obavy, že vyšší sazby by mohly mít negativní dopady na americkou ekonomiku před prezidentskými volbami v roce 2020, kdy se Trump podle všeho pokusí obhájit mandát.

„Jsem nesmírně spokojený a hrdý na činnost amerického ministra financí Stevena Mnuchina," napsal Trump ve svém pátečním tweetu.

I am extremely happy and proud of the job being done by @USTreasury Secretary @StevenMnuchin1. The FAKE NEWS likes to write stories to the contrary, quoting phony sources or jealous people, but they aren’t true. They never like to ask me for a quote b/c it would kill their story.