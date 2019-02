Trump pod tlakem kritiků vymyslel nový plán. Proč chce vojáky ze Sýrie přesunout do Iráku?

Američtí vojáci, které prezident Donald Trump stahuje ze Sýrie, by se nemuseli vrátit rovnou do vlasti. Bílý dům pracuje s variantou, že je přesune do sousedního Iráku, kde by měli monitorovat aktivitu Íránu. Trump to nastínil ve víkendovém televizním rozhovoru. Po kritice z minulého týdne tak mírně ustupuje ze své izolacionistické linie.