Útok na saúdskou ropu je game changer, cenová panika potrvá týdny, říká analytik | info.cz

Víkendový útok na saúdská ropná pole má gloální odezvu. Fakt, že pouhých deset dronů či raket je schopno vyřadit z provozu nejdůležitější ropnou strukturu na světě, vnáší na trh nejistotu, říká k tomu pro INFO.CZ Dominik Rusinko, makroekonomický analytik ČSOB. Prudký nárůst cen ropy by podle něj mohl vydržet několik týdnů.

Sobotní útok na saúdskoarabská ropná zařízení snížil globální produkci o pět až šest procent. Jak moc se to může odrazit na dlouhodobých cenách ropy na světových trzích?

Zásadní otázkou – na níž zatím nemáme odpověď – je, jak dlouho budou kapacity Saúdské Arábie mimo globální trh, tedy jak výrazné je jejich poškození, a jak rychle budou Saúdové schopni těžbu obnovit. Prvotní informace hovoří o tom, že část produkce by mohla být obnovena v řádu dní, což je dobrá zpráva, bezprostřední dopad na globální dodávky ropy by neměl být až tak dramatický. Panika, která se dnes ráno spustila, a s ní spojený prudký nárůst cen by mohl opadnout v řádu několika týdnů.

Je ale pravda – a je to jakýsi game changer toho, co budeme nyní pozorovat na ropném trhu – že jde o politickou rizikovou prémii v tom smyslu, že je takový útok vůbec možný. Že je deset dronů schopno vyřadit z provozu vůbec nejdůležitější ropnou infrastrukturu na světě. Už to vnáší na ropný trh výraznou nejistotu, která se promítne v rizikové přirážce k cenám. Ta může být někde kolem pěti dolarů oproti cenám, které se pohybovaly kolem 60 dolarů za barel.

Oficiálně nevíme, kdo za útokem stál. Hlásí se k němu jemenští povstalci, ale Spojené státy z něj viní Teherán. Nakolik se vyostření sporu mezi Íránem a Saúdskou Arábií, resp. USA může promítnout do globálního ropného průmyslu?

Je to riziko, se kterým je třeba počítat. Souboj o roli regionálního hegemona asi přitvrdí, nicméně je otázkou, nakolik USA budou ochotny se v regionu angažovat. Už od prezidentství Baracka Obamy pozorujeme, že se USA postupně z regionu stahují a svoji angažovanost omezují. To jim umožňuje výrazně větší produkce z domácích zdrojů, takzvaná břidlicová revoluce, která jim dává pocit bezpečí v tom, že mají vlastní dodávky. Druhý aspekt, který je třeba brát v potaz, je fakt, že se dostáváme na tenký led, pokud by měla situace dále eskalovat. S případným útokem na Írán už totiž otevíráme Pandořinu skříňku a já si nejsem jistý, zda ji Donald Trump chce rok před prezidentskými volbami otevřít. Myslím ale, že ze strany Saúdů nějaká odveta přijít musí, aby ukázali, že regionálním hegemonem jsou oni.

Saúdové plánují zprivatizovat část ropného koncernu Aramco. Jak moc může útok tento proces poškodit a oddálit?

Proces veřejného listingu Saudi Aramka už probíhá řadu let a odvolání bývalého ministra energetiky v minulém týdnu bylo způsobeno tím, že nebyl dostatečně agresivní při postupu listování, aby dostal Saudi Aramco na burzu. Problémem, za který ale nemůže útok, je nízká míra transparentnosti této firmy. Na burzu by mělo jít asi pět procent akcií. Jako investor to sice můžete považovat za rozumnou investici, protože Saudi Aramco má jedny z nejnižších nákladů na těžbu ropy, zároveň byste ale byl naprosto minoritní akcionář ve společnosti, která je netransparentní a kde byste neměl právo o čemkoliv rozhodovat.

Tu netrasnparentnost můžeme pozorovat i při současném útoku: stále nevíme, jestli to byly drony, nebo rakety, nebo odkud byly odpáleny. To je samozřejmě třeba prošetřit, nicméně ze strany saúdské Arábie to nepomáhá důvěryhodnosti producenta, který si zakládá na tom, že stabilizuje ropný trh. Bude to proto pro Saúdy velký úkol, aby dosáhli vytouženého cíle dvou bilionů dolarů v hodnocení na burze.

Jakou mají nyní Saúdové strategii v obchodu s ropou? Ceny jsou nízké, poptávka rovněž…

Strategie trvá v zásadě už od roku 2016, jejím nástrojem jsou produkční škrty, které již nejsou jen záležitostí Saúdské Arábie a OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu), ale i rozšířené aliance OPEC plus, tedy i Ruska. Pomocí tržních škrtů se Saúdové snaží stabilizovat cenu ropy a dostat ji pokud možno nad 70, ideálně nad 80 dolarů za barel – to je cena, kterou Saúdové potřebují, aby měli vyrovnaný státní rozpočet. To se jim nedaří, ale myslím, že i hranice 60 dolarů za barel pro ně byla svým způsobem úspěchem.

Strategii stability cen ale můžete dlouhodobě prosazovat jen na úkor toho, že ztrácíte tržní podíl. A to je hlavní důvod toho, proč je tato strategie dlouhodobě neudržitelná. Můžete sice těžit méně a méně ropy, na trhu vás pak ale nahradí Američané nebo jiní producenti a s vaším klesajícím tržním podílem bude klesat i vaše schopnost ovlivňovat ceny.

Kdo může ze sobotního útoku ve světovém ropném průmyslu nejvíc profitovat?

Myslím, že slavit mohou producenti břidlicové ropy v Texasu. Pro ně je zásadní, aby ceny ropy neklesly pod 50 dolarů za barel. Jakákoliv událost, která neohrozí jejich produkci, ale zanese do globálních cen rizikovou prémii a přirážku, je pro ně vítanou pobídkou. Vyšší ceny ropy znamenají pobídku ke spuštění ropných souprav a zvýšení těžby. Oni jsou přitom velice flexibilní a schopní rychle reagovat, což je odlišuje od konvenčního způsobu těžby.

Vraťme se ještě k saúdskému rivalovi Íránu. Tamní režim je vystaven sankcím. Kde nyní končí většina íránské ropy?

Myslím, že musíme rozlišovat její oficiální a neoficiální cesty. Větší důraz bych skoro přikládal těm neoficiálním, protože skrze americké sankce a to, že nebyly uplatněny žádné výjimky, neměl by s Íránem obchodovat de facto nikdo. Když se ale dodíváme na toky ropy a tankery, které z Íránu vyplouvají, lze se domnívat, že velká část ropy končí v Číně, jež stále íránskou ropu odebírá. Část může končit také v Indii. Byť produkce a vývozy v Íránu dramaticky klesly, je Írán stále schopen ropu vyvážet a inkasovat nezanedbatelný výnos.