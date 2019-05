Z potomka sudetských Němců agentem Ruska. Kdo je muž v jádru rakouského skandálu? | info.cz

Politický konec HC Stracheho – pravděpodobně definitivní – má absurdní nádech. Politik vyhlášený sebevědomým vystupováním padne do léčky jako vystřižené z „béčkového“ filmu. Aniž by si ověřil okolnosti, nabídne ženě, která se představí jako neteř ruského oligarchy, přístup ke státním zakázkám v Rakousku. Stačí málo. Bohatý ruský strýček musí zasponzorovat Stracheho stranu (a zřejmě i konkrétní straníky) z černých ruských peněz. S účetnictvím už se to nějak udělá, není problém. Už jsme to řešili mnohokrát.

Jenže celá výše popsaná scéna z roku 2017 je tajně natáčená na video, které zatím neznámý autor poskytne jakoby náhodou těsně před nadcházejícími evropskými volbami německým novinám.

Výsledek? Vicepremiér Strache sice mluví o politickém atentátu a spiknutí, zároveň ale pod nátlakem odstupuje ze všech stranických i vládní funkcí. Vládní koalice lidovců a Svobodné strany Rakouska se rozpadá, chystají se mimořádné volby. K případu se vyjadřuje mluvčí ruského prezidenta („Nemáme s tím nic společného“), stejně jako řada špičkových politiků EU. Ti zase využívají příležitosti, aby aféru zobecnili na všechny pravicové populisty v EU („Všem jde jenom o peníze“). Tolik ve zkratce hektické dění posledních dní, které podle očekávání dopadne i na nadcházející volby.

Jenže je příběh HC Stracheho skutečně tak typický, aby se dal zobecnit i na další „ultrapravičáky“ v EU? V jednom ohledu určitě ano. Ukazuje totiž, jak se ti nejtvrdší z nich v posledních letech naučili milovat Rusko. Ještě v roce 1992 požadoval HC Strache, tehdy mladý zastupitel jednoho z vídeňských okrsků, aby radnice nechala okamžitě odstranit pomník padlých sovětských vojáků s citátem Stalina na náměstí Schwarzenbergplatz ve Vídni. FPÖ se tehdy prezentovala jako „hráz proti bolševismu“ a pokračující ruské rozpínavosti.

Dobří kluci z Moskvy

V roce 2017 ale Stracheho už jako rakouského vicepremiéra ani nenapadlo, že by snad měl být pomník zrušen. Právě naopak. Osobně k němu doprovodil ruského prezidenta Vladimíra Putina, který na něj položil věnce. O nějakém „rušení“ nepadlo ani slovo. Podobně se vyvíjel vztah k Rusům a Putinovi i v jiných ohledech. Svobodná strana Rakouska, která byla z velké části založena nejen na protiimigrační a protimuslimské politice, ale také na obraně vojáků wehrmachtu a dokonce třeba i Hitlerovy „zaměstnanecké politiky“, dnes funguje jako ruský „agent“.

Strache v inkriminovaném videu mluví o tom, že často jezdí do Moskvy a setkává se tam s „dobrými kluky, kteří nás mají rádi“. Hovoří i o tom, jak ho v roce 2005 navštívil tehdejší Putinův poradce Maxim Ševčenko, s kterým se dohodl na tom, „jak by mohli strategicky spolupracovat“. Když Putin v roce 2007 přijel do Vídně, Strache ho vítá s nadšením a slovy, že „ruskému prezidentovi se musí dostat minimálně stejného respektu jako tomu americkému“.

Putin jako svatební host

FPÖ, která podle rakouských médií vznikla vlastně jako strana starých „neonacistů“, si dál buduje silné vazby na Rusko a spekuluje se o tom, že odtamtud také dostává peníze. Jakým způsobem se tak mohlo a může dít, ukazuje právě inkriminované video. Svobodní se několikrát vyslovili pro zrušení sankcí EU vůči Rusku, jejich ministryně zahraničí Karin Kneisslová tancovala na své svatbě s Vladimirem Putinem, což vyvolávalo ostrou kritiku z různých koutů EU.

Jenže zvláštní spojenectví je to i ze strany Rusů. Jedním z hlavních spojenců Ruska a obhájcem jeho politiky ve střední Evropě se stává strana, jejíž předseda Strache chtěl ještě nedávno nejen zrušit pomník padlých sovětských vojáků, ale tak také třeba žádal o „odkriminalizování“ vojáků wehrmachtu a zrušení poválečných Benešových dekretů v Česku. Také kvůli této snaze označil na přelomu tisíciletí prezident Miloš Zeman Svobodné za „postfašistickou stranu.“

Část rodiny HC Stracheho přitom pochází ze Sudet, konkrétně z Liberce, odkud byla po válce vyhnána a usadila se ve Vídni. „Můj dědeček byl členem Waffen SS. Poté, co na konci války složil zbraně, byl na cestě domů bez procesu popraven. To byl válečný zločin,“ řekl Strache v dřívějším rozhovoru pro magazín Profil. Podle něj nelze házet do jednoho pytle všechny vojáky nacistické armády, včetně členů jednotek SS. Někteří členové FPÖ uctívali „hrdiny“ bojující v Hitlerově armádě na východní frontě.

Ani taková rétorika a politika však nebrání Rusům v tom, aby si ze Stracheho a jeho strany, stejně jako z dalších ultrapravicových stran v EU, udělali důležité spojence. A nevadí to ani Strachemu. Staré křivdy jsou zapomenuty. „Evropa se bez Ruska neobejde,“ říká Strache. Skandál se zveřejněním videa, na němž domlouvá obchody s domnělou neteří ruského oligarchy, ho bude takřka jistě stát politickou kariéru. Není ale pochyb o tom, že Rusko a Vladimír Putin si v Rakousku i jinde v Evropě rychle najdou i jiné partnery podobného ražení. Jak nedávno řekl Strache v obhajobě úzkých vazeb FPÖ s Ruskem: „Nejde nám o peníze. Jde o odpovědnost za mír.“