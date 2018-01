Zeman se podobá komunistickým prezidentům, těžce se na něm podepsal alkohol, říká Pehe

Popsat a zhodnotit éru Miloše Zemana na Hradě by vydalo na knihu. K něčemu podobnému je navíc potřeba jistý časový odstup, jedině tak je možné historické události hodnotit s nadhledem a v patřičném kontextu. Přesto má smysl už teď aspoň zevrubně Zemanovu éru na Hradě hodnotit. Třebas ve srovnání s jeho předchůdci. Politolog Jiří Pehe má za to, že se podobá ponejvíc některým komunistickým prezidentům. „Je to člověk bez jakýchkoli skrupulí, těžce poznamenaný nadužíváním alkoholu i nezdravým životním stylem,“ říká pro INFO.CZ.